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Mehedinți: Accident între două TIR-uri. Trei persoane au ajuns la spital

Un accident s-a produs în noaptea de duminică spre luni în zona barajului Porțile de Fier I, județul Mehedinți, între două TIR-uri. În urma impactului, trei persoane au fost rănite și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Mehedinți: Accident între două TIR-uri. Trei persoane au ajuns la spital
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Sursa foto: ISU Mehedinți
Diana Nunuț
02 nov. 2026, 08:45, Social
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Potrivit ISU Mehedinți, accidentul dintre cele două TIR-uri s-a produs în zona barajului Porțile de Fier I, pe DN6, în noaptea de duminică spre luni.

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La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin.

În urma evenimentului, trei persoane au fost rănite, dar conștiente și cooperante, prezentând politraumatisme. Acestea au fost transportate la spital.

„Victimele au fost evaluate și au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Drobeta Turnu Severin de către echipajele SMURD și SAJ”, a transmis ISU Mehedinți.

La fața accidentului, pompierii militari au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor.

Potrivit DRDP Craiova, la această oră, circulația este blocată pe ambele sensuri de mers în zona în care s-a produs accidentul, dar se lucrează pentru reluarea circulației pe un sens.

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