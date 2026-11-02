Mehedinți: Accident între două TIR-uri. Trei persoane au ajuns la spital

Potrivit ISU Mehedinți, accidentul dintre cele două TIR-uri s-a produs în zona barajului Porțile de Fier I, pe DN6, în noaptea de duminică spre luni.

La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin.

În urma evenimentului, trei persoane au fost rănite, dar conștiente și cooperante, prezentând politraumatisme. Acestea au fost transportate la spital.

„Victimele au fost evaluate și au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Drobeta Turnu Severin de către echipajele SMURD și SAJ”, a transmis ISU Mehedinți.

La fața accidentului, pompierii militari au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor.

Potrivit DRDP Craiova, la această oră, circulația este blocată pe ambele sensuri de mers în zona în care s-a produs accidentul, dar se lucrează pentru reluarea circulației pe un sens.