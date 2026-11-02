Accidente în Mehedinți și Cluj. Șase persoane au nevoie de îngrijiri medicale, iar traficul este restricționat pe două drumuri naționale

Pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Orșova, în zona localității Gura Văii, județul Mehedinți, traficul se desfășoară alternativ, după ce două ansambluri rutiere au fost implicate într-o coliziune. În urma accidentului, trei persoane au fost transportate la spital, două dintre acestea prezentând răni grave, iar una răni ușoare.

Un alt accident a avut loc pe DN 1C Cluj-Napoca – Dej, în apropierea localității Livada, județul Cluj, unde trei autoturisme s-au ciocnit. Circulația rutieră este oprită, iar trei persoane necesită îngrijiri medicale.

Ceață în două județe și carosabil umed pe principalele drumuri

Polițiștii avertizează că în județele Botoșani și Iași este semnalată ceață, care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Bacău, precum și pe DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, carosabilul este preponderent umed, pe fondul precipitațiilor sub formă de ploaie. Vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt normale.

La nivel național, circulația se desfășoară pe un carosabil parțial umed, în condiții de vizibilitate bună.

Transalpina și Transfăgărășan rămân închise

Centrul INFOTRAFIC reamintește că circulația este închisă pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C Transalpina, între Rânca, județul Gorj, și Obârșia Lotrului, județul Vâlcea, pe sectorul kilometric 34+800 – 59+800. Restricția a intrat în vigoare la 31 octombrie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

De asemenea, DN 7C Transfăgărășan este închis din 27 octombrie între Piscul Negru, județul Argeș, și Bâlea Cascadă, județul Sibiu, pe sectorul kilometric 108+000 – 130+800, din cauza ninsorilor, ceții și temperaturilor scăzute.

Restricții de circulație pe DN 5 Giurgiu – Ruse

Până la 4 decembrie 2026, pe DN 5 Giurgiu – Ruse se desfășoară lucrări de reparație la rosturile de dilatație, la kilometrul 64+884.

În prima etapă, între 28 octombrie și 13 noiembrie, traficul este dirijat alternativ, prin semafoare, pe maximum jumătate din calea 1, pe sensul Giurgiu – Ruse.

În cea de-a doua etapă, între 13 noiembrie și 4 decembrie, lucrările se vor desfășura pe maximum jumătate din calea 2, pe sensul Ruse – Giurgiu. Restricțiile sunt valabile atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență în condițiile unui carosabil umed, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculele din față și să semnalizeze înainte de schimbarea direcției de deplasare. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să verifice funcționarea sistemelor de dezaburire înainte de plecarea la drum.