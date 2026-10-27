Circulația pe Transfăgărășan a fost închisă temporar din cauza ninsorii și a ceții. Anunțul CNAIR

„Marți, 27.10.2026, ora 18:00 din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile (ninsoare, ceață și temperaturile scăzute) se închide circulația rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C), între Piscul Negru (județul Argeș) si Bâlea Cascadă (județul Sibiu) pe sectorul cuprins între km 108+000 si km 130+800”, a transmis CNAIR.

Reprezentanții companiei au explicat că, la altitudini mari, condițiile meteorologice se pot schimba rapid, iar apariția unor fenomene imprevizibile poate pune în pericol siguranța șoferilor.

Redeschiderea Transfăgărășanului depinde de evoluția vremii

Autoritățile vor decide dacă sectorul de drum va fi redeschis sau dacă va rămâne închis pe întreaga perioadă a iernii, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

„Redeschiderea sectorului închis temporar sau inchiderea definitiva a intregului sectorul pe perioada iernii se va face in functie de evolutia conditiilor meteorologice cu verificarea prealabila a condițiilor de viabilitate și siguranță, potrivit reglementărilor aplicabile”, a precizat CNAIR.

De asemenea, reprezentanții secțiilor de drumuri naționale din Sibiu și Pitești vor monta indicatoarele rutiere necesare pentru semnalizarea sectorului închis.

„Reprezentantii SDN Sibiu – DRDP Brasov cat si SDN Pitesti – DRDP Bucuresti vor monta semnalizarea rutiera specifica pentru sectorul de drum inchis in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare”, se arată în anunț.

Șoferii pot obține informații suplimentare despre starea drumurilor naționale și a autostrăzilor de la Dispeceratul CNAIR, la numărul de telefon 021/9360. De asemenea, informațiile sunt disponibile pe site-ul companiei, www.cnadnr.ro, în secțiunea „Dispecerat – Situația Drumurilor Naționale”.