Prima pagină » Social » Circulația pe Transfăgărășan a fost închisă temporar din cauza ninsorii și a ceții. Anunțul CNAIR

Circulația pe Transfăgărășan a fost închisă temporar din cauza ninsorii și a ceții. Anunțul CNAIR

Circulația rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C) a fost închisă temporar marți, 27 octombrie, începând cu ora 18:00, din cauza ninsorii, a ceții și a temperaturilor scăzute, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Circulația pe Transfăgărășan a fost închisă temporar din cauza ninsorii și a ceții. Anunțul CNAIR
Sursa foto: Facebook/CNAIR
Iulian Moşneagu
27 oct. 2026, 18:13, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Marți, 27.10.2026, ora 18:00 din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile (ninsoare, ceață și temperaturile scăzute) se închide circulația rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C), între Piscul Negru (județul Argeș) si Bâlea Cascadă (județul Sibiu) pe sectorul cuprins între km 108+000 si km 130+800”, a transmis CNAIR.

Reprezentanții companiei au explicat că, la altitudini mari, condițiile meteorologice se pot schimba rapid, iar apariția unor fenomene imprevizibile poate pune în pericol siguranța șoferilor.

Redeschiderea Transfăgărășanului depinde de evoluția vremii

Autoritățile vor decide dacă sectorul de drum va fi redeschis sau dacă va rămâne închis pe întreaga perioadă a iernii, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

„Redeschiderea sectorului închis temporar sau inchiderea definitiva a intregului sectorul pe perioada iernii se va face in functie de evolutia conditiilor meteorologice cu verificarea prealabila a condițiilor de viabilitate și siguranță, potrivit reglementărilor aplicabile”, a precizat CNAIR.

De asemenea, reprezentanții secțiilor de drumuri naționale din Sibiu și Pitești vor monta indicatoarele rutiere necesare pentru semnalizarea sectorului închis.

„Reprezentantii SDN Sibiu – DRDP Brasov cat si SDN Pitesti – DRDP Bucuresti vor monta semnalizarea rutiera specifica pentru sectorul de drum inchis in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare”, se arată în anunț.

Șoferii pot obține informații suplimentare despre starea drumurilor naționale și a autostrăzilor de la Dispeceratul CNAIR, la numărul de telefon 021/9360. De asemenea, informațiile sunt disponibile pe site-ul companiei, www.cnadnr.ro, în secțiunea „Dispecerat – Situația Drumurilor Naționale”.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Regretul lui Gigi Becali pentru Viorel Păunescu: „Are milioane multe, dar nu va avea îngerii lângă el”
GSP.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan cere schimbarea Ursulei von der Leyen de la șefia Comisiei Europene. „Trebuie găsită o soluție prin care să facă un pas în lateral / Tensiunile se vor adânci dacă nu o face”
Gandul
Așa arăta în ultima imagine surprinsă în viață. Este de nerecunoscut
Cancan
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Prosport
Miza de 20 de miliarde de euro cu termen limită din programul SAFE. Lista MApN trimisă Guvernului pentru noua dotare a Armatei Române
Libertatea
Te simți rău la birou, dar îți revii când ajungi acasă? Sindromul care ar putea fi de vină. Semnele pe care să nu le ignori
CSID
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor