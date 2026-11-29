UPDATE: Circulație închisă pe DN65E, între Roșiorii de Vede și Furculești, din cauza viscolului

Circulația rutieră a fost închisă pe DN65E, între Roșiorii de Vede și Furculești, în județul Teleorman, din cauza ninsorii și a viscolului, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) București. Restricția se aplică pe sectorul cuprins între kilometrii 0+000 și 30+030, pe o lungime de aproximativ 30 de kilometri. Șoferii sunt îndrumați să utilizeze ruta ocolitoare DN6 – DN52, pe traseul Roșiorii de Vede – Alexandria – Furculești. Reprezentanții DRDP București le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile autorităților și să circule cu prudență, având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile.



Știrea inițială:

În Constanța, echipele acționează preventiv pentru combaterea poleiului.

Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) au anunțat intervenții pe mai multe sectoare ale rețelei naționale, în condițiile în care precipitațiile și vântul afectează circulația rutieră.

Autoritățile le recomandă șoferilor să adapteze viteza la starea carosabilului și să plece la drum cu autovehiculele echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Teleorman: ninsoare abundentă și zăpadă frământată pe carosabil

În județul Teleorman, circulația se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă pe mai multe sectoare de drumuri naționale, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București.

Pe carosabil s-a acumulat zăpadă frământată, ceea ce impune o atenție sporită din partea conducătorilor auto.

Echipele Secției Drumuri Naționale Alexandria sunt mobilizate cu utilaje dotate cu lame de deszăpezire și răspânditoare de material antiderapant, pentru menținerea drumurilor practicabile.

Reprezentanții DRDP București îi sfătuiesc pe șoferi să verifice situația traficului înainte de plecare și să evite deplasările cu vehicule nepregătite pentru condiții de iarnă.



Argeș: utilaje de deszăpezire pe Transfăgărășan

Intervenții au loc și pe DN7C – Transfăgărășan, în județul Argeș.

Potrivit DRDP București, echipele Secției Drumuri Naționale Pitești acționează cu autoutilaje echipate cu lame și material antiderapant.

Lucrările urmăresc îndepărtarea zăpezii și menținerea condițiilor de circulație pe sectoarele administrate.



Oltenia: vântul și ninsoarea au doborât arbori pe drumuri

În zona administrată de DRDP Craiova, echipele de intervenție se confruntă nu doar cu acumulările de zăpadă, ci și cu arbori căzuți pe carosabil din cauza vremii nefavorabile.

Drumarii intervin pentru îndepărtarea copacilor și restabilirea condițiilor de circulație în siguranță.

Reprezentanții direcției au avertizat că ninsoarea și vântul pot genera situații suplimentare de risc și le-au cerut conducătorilor auto să circule cu prudență.

Constanța: patrule permanente pentru prevenirea poleiului

În județul Constanța, echipele Secției Drumuri Naționale patrulează permanent pe drumurile aflate în administrare și împrăștie material antiderapant pentru a preveni formarea poleiului.

DRDP Constanța a transmis că intervențiile au caracter preventiv și urmăresc menținerea circulației în condiții de siguranță.

Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza în funcție de starea carosabilului, să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și să se asigure că mașinile sunt pregătite pentru circulația pe timp de iarnă.



Recomandări pentru șoferii care pleacă la drum

În condițiile ninsorilor, ale vântului și ale riscului de polei, autoritățile rutiere recomandă verificarea traseului înaintea deplasării, utilizarea anvelopelor adecvate și adaptarea permanentă a vitezei.

Conducătorii auto trebuie să manifeste atenție sporită în zonele unde utilajele de deszăpezire lucrează și pe sectoarele în care carosabilul este acoperit de zăpadă.