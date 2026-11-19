Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș au pus în executare 30 de mandate de percheziție domiciliară, sub supravegherea procurorilor de caz din cadrul parchetelor de pe lângă judecătoriile Câmpulung, Topoloveni, Pitești și Costești.

Perchezițiile vin în cadrul unor cauze penale ce privesc săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

În urma cercetărilor, a reieșit că mai multe persoane, ce nu sunt autorizate, ar fi achiziționat din mediul online elemente de muniție aferente armelor supuse autorizării.

De asemenea, 30 de mandate de aducere urmează să fie puse în executare la finalizarea perchezițiilor.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorilor din cadrul unităților de parchet competente teritorial, pentru administrarea probatoriului și luarea măsurilor legale care se impun.