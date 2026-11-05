RO-ALERT în Neamț, după descoperirea unor fragmente de dronă cu încărcătură explozivă. Muniția va fi detonată controlat

Fragmentele dronei, împrăștiate pe o suprafață de 300 de metri

Potrivit IPJ Neamț, un bărbat a sesizat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna după ce a descoperit fragmente dintr-o dronă, împrăștiate pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea.

La fața locului au intervenit echipe de polițiști și pompieri din cadrul ISU Neamț, cu mijloace tehnice specifice. În zonă s-a deplasat și o echipă pirotehnică din cadrul SRI.

Detonare controlată în pădurea Slobozia

Pentru distrugerea încărcăturii explozive, în pădurea Slobozia va avea loc o detonare controlată, sub supravegherea specialiștilor.

ISU Neamț i-a avertizat pe locuitorii comunei Boghicea că operațiunea va produce un zgomot puternic și le-a cerut să nu intre în panică și să respecte recomandările autorităților.

„Atenție! Distrugere muniție. În pădurea Slobozia va avea loc o detonare controlată sub supravegherea specialiștilor. Aceasta va produce un zgomot puternic. Nu intrați în panică. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arată în mesajul RO-ALERT.

Mesajul a fost transmis atât în română, cât și în engleză.