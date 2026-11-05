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RO-ALERT în Neamț, după descoperirea unor fragmente de dronă cu încărcătură explozivă. Muniția va fi detonată controlat

Fragmentele unei drone, descoperite joi în comuna Boghicea din județul Neamț, urmează să fie distruse printr-o detonare controlată în pădurea Slobozia. ISU Neamț a transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației, întrucât operațiunea va produce un zgomot puternic.
RO-ALERT în Neamț, după descoperirea unor fragmente de dronă cu încărcătură explozivă. Muniția va fi detonată controlat
Sursa foto: ro-alert.ro
Alexandra-Valentina Dumitru
05 nov. 2026, 19:02, Social
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Fragmentele dronei, împrăștiate pe o suprafață de 300 de metri

Potrivit IPJ Neamț, un bărbat a sesizat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna după ce a descoperit fragmente dintr-o dronă, împrăștiate pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea.

La fața locului au intervenit echipe de polițiști și pompieri din cadrul ISU Neamț, cu mijloace tehnice specifice. În zonă s-a deplasat și o echipă pirotehnică din cadrul SRI.

Detonare controlată în pădurea Slobozia

Pentru distrugerea încărcăturii explozive, în pădurea Slobozia va avea loc o detonare controlată, sub supravegherea specialiștilor.

ISU Neamț i-a avertizat pe locuitorii comunei Boghicea că operațiunea va produce un zgomot puternic și le-a cerut să nu intre în panică și să respecte recomandările autorităților.

„Atenție! Distrugere muniție. În pădurea Slobozia va avea loc o detonare controlată sub supravegherea specialiștilor. Aceasta va produce un zgomot puternic. Nu intrați în panică. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arată în mesajul RO-ALERT.

Mesajul a fost transmis atât în română, cât și în engleză.

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