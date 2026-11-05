Cum ar fi ajuns transporturi de animale vii în România fără acte, în timpul pestei porcine. Patru polițiști de frontieră, anchetați

Patru poliști de frontieră sunt cercetați pentru luare de mită, fiind suspectați că au primit bani de la transportatori de animale vii pentru a facilita intrarea acestora în România, prin punctele de trecere a frontierei Nădlac I și Nădlac II, fără documentele legale de proveniență și transport.

Potrivit Direcției Generale Anticorupție (DGA), joi, 5 noiembrie, în cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Arad au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, în județele Arad și Timiș, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că faptele ar fi avut loc în perioada martie 2025 – august 2026, în contextul declarării pestei porcine. Cei patru agenți ar fi pretins și primit sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei de la transportatorii de animale vii, în schimbul facilitării intrării acestora în țară, deși transporturile nu erau însoțite de documentele legale de proveniență și transport.

Perchezițiile au fost desfășurate de Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Arad, cu sprijinul Serviciului Județean Anticorupție Timiș și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, participante la punerea în executare a mandatelor.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a transmis că acordă sprijin organelor de urmărire penală pentru clarificarea tuturor aspectelor din dosar.