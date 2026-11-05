Fostul membru al Biroului Politic din China, Ma Xingrui, inculpat pentru luare de mită

Ma Xingrui, în vârstă de 67 de ani, a fost vizat de o anchetă anticorupție în aprilie și a fost exclus din Partidul Comunist și demis din funcțiile publice în iulie. El a condus anterior regiunea autonomă Xinjiang și a fost guvernator al provinciei Guangdong.

Potrivit concluziilor publicate în iulie de Comisia Centrală pentru Inspecția Disciplinei, organismul anticorupție al Partidului Comunist, Ma și-ar fi folosit funcțiile pentru a obține avantaje pentru anumite persoane în afaceri, contracte publice și promovări profesionale.

Autoritățile l-au acuzat, de asemenea, că a primit ilegal sume importante de bani și bunuri, inclusiv prin intermediul rudelor și al unor persoane apropiate, că a ajutat membri ai familiei să cumpere proprietăți la prețuri sub cele ale pieței și că a permis acestora să profite de influența funcției sale.

Raportul oficial a mai menționat primirea unor cadouri și bani, precum și implicarea în tranzacții sexuale facilitate de exercitarea influenței politice și financiare. Autoritățile au calificat presupusele încălcări drept deosebit de grave și au dispus confiscarea câștigurilor considerate ilegale.

Ma a fost, de asemenea, privat de mandatul său în Adunarea Națională a Reprezentanților Poporului, parlamentul Chinei.

Un fost specialist în industria aerospațială, ajuns în conducerea politică

Înainte de cariera politică, Ma Xingrui a lucrat în industria aerospațială și a ocupat funcții de conducere în cadrul companiei de stat China Aerospace Science and Technology Corporation. Între 2007 și 2013, a condus compania respectivă și a participat la coordonarea unor programe spațiale chineze.

Ulterior, a ocupat funcții importante în Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației, în administrația spațială națională și în autoritățile pentru energie atomică.

În 2013 a fost transferat în provincia Guangdong, unde a devenit viceguvernator, apoi guvernator. A condus ulterior Partidul Comunist în orașul Shenzhen, iar în 2021 a fost numit secretar al partidului în regiunea Xinjiang.

Ma a devenit membru al Biroului Politic în 2022, în timpul celui de-al treilea mandat al președintelui Xi Jinping la conducerea partidului.

Un nou caz important în campania anticorupție a lui Xi Jinping

Dosarul lui Ma se înscrie într-o serie de anchete care au vizat oficiali de rang înalt din conducerea politică și militară a Chinei. Printre persoanele investigate sau îndepărtate din funcții în această perioadă se numără și foști lideri militari de la vârful structurii de comandă a armatei chineze.

Ma este al treilea fost membru al Biroului Politic vizat de o asemenea anchetă în actualul ciclu de conducere al partidului, început în 2022.

Campania anticorupție a președintelui Xi Jinping a vizat în ultimii ani atât oficiali civili, cât și lideri din sectorul militar, financiar și industrial, fiind prezentată de autoritățile chineze drept un efort de combatere a abuzurilor de putere și a corupției în instituțiile statului.