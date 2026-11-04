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Reacția Chinei după victoria democraților în alegerile din SUA. Ce mesaj a transmis Beijingul

China a transmis miercuri că este pregătită să continue cooperarea cu Statele Unite, după victoria democraților în alegerile pentru Congresul SUA.
Reacția Chinei după victoria democraților în alegerile din SUA. Ce mesaj a transmis Beijingul
Iulian Moşneagu
04 nov. 2026, 11:46, Știri externe
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Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că alegerile reprezintă „o chestiune internă a Statelor Unite”, potrivit AFP.

„China este dispusă să continue colaborarea cu Statele Unite pentru a susține și pune în aplicare acordurile importante la care au ajuns liderii celor două țări, pentru a consolida comunicarea, a gestiona în mod corespunzător divergențele, a extinde cooperarea și a construi o relație constructivă și stabilă din punct de vedere strategic între China și Statele Unite, bazată pe principiile respectului, echității și reciprocității”, a declarat Mao Ning.

Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele SUA, Donald Trump, s-au întâlnit la Beijing și Washington în acest an. Cei doi lideri urmează să se întâlnească din nou la jumătatea lunii noiembrie, în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat în orașul Shenzhen, din sudul Chinei.

A fost vehiculată și posibilitatea unei întâlniri trilaterale între Xi Jinping, Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Mao Ning a declarat că Beijingul este în contact cu părțile implicate, dar nu a oferit detalii suplimentare despre o eventuală reuniune în acest format.

Alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate marți, 3 noiembrie, s-au încheiat cu o victorie categorică a democraților, care au obținut majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.

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