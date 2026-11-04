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Cenușa unui băiat de 13 ani, ucis la Hiroshima, restituită familiei după 81 de ani | Mama lui i-a strigat numele până-n ultima clipă a vieții

Un băiat de 13 ani, ucis în bombardamentul atomic de la Hiroshima din 1945, a fost identificat după 81 de ani, din cauza unei greșeli în registrele autorităților japoneze. Sora sa, în vârstă de 91 de ani, a primit miercuri rămășițele acestuia. Mama lor a murit fără să afle vreodată unde se afla fiul pe care l-a strigat în fiecare an.
Cenușa unui băiat de 13 ani, ucis la Hiroshima, restituită familiei după 81 de ani | Mama lui i-a strigat numele până-n ultima clipă a vieții
Japan Times
Luiza Moldovan
04 nov. 2026, 12:31, Știri externe
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Autoritățile orașului japonez Hiroshima au restituit miercuri familiei rămășițele unui băiat ucis în bombardamentul atomic din 6 august 1945, potrivit Japan Times.

Toshiaki Wakamoto avea 13 ani când a murit, iar osemintele sale au fost păstrate timp de 81 de ani la Movila Memorială a Victimelor Bombei Atomice din Parcul Memorial al Păcii.

Este primul caz în care orașul restituie familiei rămășițele unei victime al cărei nume fusese înregistrat greșit în evidențele oficiale, în urma unei verificări ample a urnelor funerare.

„Nu pot spune că sunt fericită”

Shigeko Miyoshi, sora mai mică a lui Toshiaki, în vârstă de 91 de ani, a primit urna în cadrul unei ceremonii organizate miercuri. Femeia nu și-a putut stăpâni emoția.

Nu pot spune că sunt fericită. Sunt copleșită de tristețe. Dacă l-ar fi găsit puțin mai devreme, cât de fericită ar fi fost mama mea”, a spus Miyoshi.

După un moment de reculegere în fața movilei memoriale, urna a fost înmânată familiei într-o încăpere subterană, unde sunt păstrate și alte rămășițe ale victimelor bombardamentului.

Mama sa îi repeta numele întruna, mai ales de 6 august, ziua atacului

Toshiaki Wakamoto a murit la scurt timp după atacul atomic asupra orașului Hiroshima.

Sora sa și-a amintit de suferința mamei lor, care a continuat să-și strige fiul în fiecare an, pe 6 august, ziua bombardamentului.

În fiecare an, când venea ziua de 6 august, mama suferea și repeta mereu: Toshiaki, Toshiaki. Era dureros pentru mine să o văd așa”, a povestit femeia.

Erori la alte 37 de persoane

Movila Memorială din Parcul Memorial al Păcii adăpostește rămășițele a aproximativ 70.000 de persoane.

Între februarie și martie 2026, autoritățile din Hiroshima au verificat 813 urne care conțineau rămășițele unor victime identificate, dar ale căror familii nu fuseseră găsite.

Controlul a scos la iveală erori în numele sau vârsta a 37 de persoane.

În cazul lui Wakamoto, un plic pe care era scris numele său avea câteva caractere acoperite de o îndoitură a hârtiei.

Din acest motiv, numele băiatului a fost transcris greșit în registrul orașului ca „Toshiaki Ishimoto”.

Verificarea a identificat și șuvițe de păr în 52 de urne

Autoritățile au făcut publice numele asociate acestor urne și au cerut ajutorul populației pentru a găsi familiile victimelor.

Până acum, nu au primit solicitări.

La sfârșitul anului trecut, autoritățile au confirmat pentru prima dată identitatea unei victime printr-un test ADN realizat pe o șuviță de păr păstrată în urnă.

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