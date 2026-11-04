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Președintele Israelului, Isaac Herzog, denunță atacurile rasiste împotriva arabilor israelieni

Președintele israelian Isaac Herzog a condamnat miercuri remarcile „rasiste” la adresa minorității arabe, în urma acuzațiilor de fraudă electorală formulate împotriva partidelor arabe de către tabăra lui Benjamin Netanyahu.
Președintele Israelului, Isaac Herzog, denunță atacurile rasiste împotriva arabilor israelieni
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
04 nov. 2026, 13:15, Știri externe
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Președintele israelian Isaac Herzog a condamnat miercuri atacurile „grosiere” și „rasiste” care au vizat minoritatea arabă israeliană, în urma acuzațiilor de fraudă electorală formulate împotriva partidelor arabe de către tabăra premierului Benjamin Netanyahu, potrivit Le Figaro.

„Am un mare respect pentru comunitatea arabă din Israel (…). Condamn comportamentul grosolan și remarcile rasiste pe care le-am auzit recent”, a spus el într-un discurs rostit la anunțarea rezultatelor oficiale ale alegerilor. De asemenea, a subliniat că „violența ”, fie ea fizică sau verbală, „nu are ce căuta printre noi”.

Alegeri fără un câștigător clar

Președintele israelian Isaac Herzog a cerut miercuri partidelor politice să accepte că „nu toate promisiunile pot fi respectate”, având în vedere „realitatea” rezultatelor alegerilor parlamentare, în care niciun partid nu a obținut majoritatea. „Nu cer nimănui să-și abandoneze valorile fundamentale. Dar în realitatea actuală, fără un câștigător clar după alegeri, cer originalitate și creativitate, curaj și bunăvoință”, a declarat el într-o conferință de presă după ce a primit rezultatele oficiale ale alegerilor.

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