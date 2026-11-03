Procurorul general al Israelului cere dovezi privind presupusa fraudă electorală a partidelor arabe

„Într-un stat de drept, nu este posibil să fie anchetați cetățeni sau aleși fără să existe elemente de probă care să justifice acest lucru. Dacă Shin Bet sau orice altă autoritate deține o probă care justifică deschiderea unei anchete, este invitată să o prezinte”, a transmis procurorul general, potrivit unui comunicat difuzat de purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP.

Solicitarea intervine în contextul unor tensiuni politice generate de rezultatul alegerilor legislative, în urma cărora partidele arabe au obținut împreună 19 mandate în Knesset, parlamentul israelian cu 120 de locuri. Blocul premierului Benjamin Netanyahu a obținut 53 de mandate, în timp ce formațiunile de opoziție conduse de Gadi Eisenkot au acumulat 48 de locuri, niciuna dintre tabere nereușind să obțină majoritatea de 61 de mandate necesară pentru formarea unui guvern.

Premierul Benjamin Netanyahu și partidul său, Likud, au acuzat formațiunile arabe că ar fi beneficiat de o operațiune ilegală de influențare a votului, susținând că scrutinul ar fi fost „furat”. Acuzațiile nu au fost însă însoțite până acum de dovezi publice care să demonstreze existența unei fraude sistematice.

Investigația Shin Bet vizează suspiciuni privind posibila finanțare din străinătate a unor campanii destinate influențării opiniei publice și a participării la vot. Potrivit informațiilor apărute în presa israeliană, sunt analizate posibile legături cu surse din Qatar și Turcia.

Shin Bet solicită audierea unor politicieni arabi

Tensiunile dintre procurorul general și conducerea Shin Bet au devenit mai evidente marți, după ce presa israeliană a relatat că șeful serviciului de securitate, David Zini, dorește să obțină autorizarea pentru audierea sub avertisment a patru politicieni arabi.

Printre aceștia s-ar afla Mansour Abbas, liderul partidului Ra’am, Ahmad Tibi, conducătorul partidului Ta’al, și Sami Abu Shehadeh, liderul formațiunii Balad. Identitatea celui de-al patrulea parlamentar nu a fost făcută publică din motive juridice.

Potrivit publicației Ynet, care citează informații difuzate de postul i24NEWS, Baharav-Miara a cerut prezentarea unor probe înainte de autorizarea audierii celor trei politicieni identificați. În cazul celui de-al patrulea parlamentar ar exista, potrivit acelorași relatări, informații considerate mai consistente de către anchetatori.

O altă neînțelegere între procurorul general și șeful Shin Bet privește încadrarea juridică a investigației. Zini ar fi dorit ca dosarul să fie tratat de la început ca o posibilă infracțiune împotriva securității statului, ceea ce ar permite folosirea unor instrumente speciale de anchetă, inclusiv interceptări și colectarea datelor de comunicații.

Baharav-Miara s-a opus acestei abordări în lipsa unor probe care să indice existența unor infracțiuni de securitate, argumentând că suspiciunile privind eventuale fraude electorale sau mituirea alegătorilor pot intra, în primă instanță, în sfera infracțiunilor de drept comun.

Autoritățile electorale resping ideea unei fraude generalizate

Președintele Comisiei Electorale Centrale, judecătorul Noam Sohlberg, a declarat că alegerile s-au desfășurat în condiții corespunzătoare și că suspiciunile investigate nu pun în pericol validitatea întregului scrutin.

Într-un mesaj video publicat duminică, Sohlberg a apărut alături de șeful Shin Bet, David Zini, de directorul interimar al Comisiei Electorale Centrale, Dean Livne, și de procurorul general Gali Baharav-Miara.

Judecătorul a subliniat că suspiciunile trebuie investigate, dar că anularea rezultatelor electorale ar necesita dovezi solide. El a precizat că, inclusiv în eventualitatea confirmării unor nereguli, acestea nu ar afecta integritatea procesului electoral în ansamblu.

Shin Bet a precizat, la rândul său, că investigația este limitată și nu vizează întreaga comunitate arabă din Israel, ai cărei membri au participat în mod legal la scrutin.

Separat de ancheta privind presupusa ingerință străină, poliția israeliană a investigat și suspiciuni de cumpărare a voturilor. Mai mulți activiști asociați partidului Ra’am au fost arestați în legătură cu presupusa distribuire de bani în perioada alegerilor. Formațiunea a negat orice implicare într-o asemenea operațiune.

Partidele arabe au obținut un rezultat istoric

Alegerile din 27 octombrie au modificat echilibrul politic din Israel. Partidele Ra’am și Lista Comună au obținut împreună 19 mandate parlamentare, un rezultat record care le-ar putea conferi un rol important în negocierile pentru formarea viitorului guvern.

Blocul susținător al lui Netanyahu a rămas cu 53 de mandate, în timp ce formațiunile de opoziție conduse de Gadi Eisenkot au obținut 48. Cele două tabere nu au ajuns separat la pragul de 61 de mandate necesar pentru o majoritate parlamentară.

Deși opoziția și formațiunile arabe ar putea dispune împreună de suficiente mandate pentru a susține un guvern alternativ, mai multe partide israeliene au exclus până acum posibilitatea unei alianțe cu formațiunile arabe.

Rezultatele oficiale urmau să fie prezentate președintelui Isaac Herzog miercuri, 4 noiembrie, după care urmau să înceapă consultările politice pentru desemnarea candidatului însărcinat cu formarea noului guvern.