Alegeri în Israel: Netanyahu câștigă 53 de mandate, dar nu poate forma singur guvernul / Partidele arabe capătă putere decisivă

Numărătoarea voturilor la alegerile parlamentare din Israel s-a încheiat.

Blocul premierului Benjamin Netanyahu a obținut 53 dintre cele 120 de mandate din Knesset, în timp ce alianța opoziției conduse de centristul Gadi Eisenkot a câștigat 48 de locuri, relatează Times of Israel.

Cele 19 mandate obținute de partidele arabe le-ar putea permite acestora să încline balanța în negocierile pentru formarea viitorului guvern.

Comisia Electorală Centrală a publicat rezultatele finale în primele ore ale zilei de vineri

Acestea urmează să fie prezentate oficial președintelui Isaac Herzog miercuri, după încheierea verificărilor privind eventualele erori și sesizări.

Prezența la vot a ajuns la 77,9%, cel mai ridicat nivel din ultimele decenii.

În total, au fost exprimate 5.716.665 de voturi.

Cum arată distribuția mandatelor

Partidul Likud, condus de Netanyahu, a obținut 27 de mandate.

Formațiunea Yashar a câștigat 21 de locuri, iar B’Yachad a obținut 12.

Lista Comună și partidul Ra’am au câștigat împreună 19 mandate, câte 11, respectiv 8.

Alte rezultate importante: Democrații – 8 mandate, Yisrael Beytenu – 7, Iudaismul Unit al Torei – 7, Otzma Yehudit – 7, Shas – 6 și Sionismul Religios – 6.

Mai multe formațiuni nu au trecut pragul electoral de 3,25%. Printre acestea se numără partidul Reservists-Economic, care a obținut 2,63% din voturi, și People of Israel, cu 1,7%.

Partidele arabe pot decide cine formează guvernul

Rezultatul lasă Israelul fără o majoritate clară. Blocul pro-Netanyahu are 53 de mandate, cel al opoziției – 48, iar partidele arabe controlează 19 locuri.

Acestea ar putea susține o eventuală majoritate a opoziției, deși o asemenea alianță ar presupune negocieri politice dificile.

Netanyahu a acuzat partidele arabe că ar fi primit finanțare din Qatar, însă Doha a respins acuzațiile.

Comisia Electorală a precizat că investigația privind presupusele nereguli electorale nu va modifica rezultatul final al scrutinului.

După certificarea rezultatelor, președintele Isaac Herzog urmează să discute cu liderii partidelor și să le ceară recomandări privind persoana care ar trebui să formeze următorul guvern.