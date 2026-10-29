Opoziția israeliană îl acuză pe Netanyahu că încearcă să delegitimeze alegerile / Partidele arabe au obținut un număr record de mandate

Controversa a izbucnit după ce blocul premierului a pierdut majoritatea parlamentară, iar formațiunile arabe au obținut un număr record de mandate.

Rezultatele finale arată că nici tabăra lui Netanyahu, nici opoziția condusă de Eisenkot nu au obținut suficiente locuri pentru a forma singure o majoritate în Knesset, parlamentul israelian, relatează BBC.

Blocul premierului a câștigat 53 de mandate, în timp ce alianța rivalului său a obținut 48.

Cele două liste arabe, Lista Comună și partidul Ra’am, au câștigat împreună 19 dintre cele 120 de locuri din parlament, pe fondul unei prezențe ridicate la vot în comunitățile arabe.

Rezultatul le oferă un rol decisiv în negocierile pentru formarea unei majorități.

Investigație privind presupusa finanțare din Qatar și Turcia

Partidul Likud, condus de Netanyahu, a acuzat formațiunile arabe că ar fi „furat” alegerile și a susținut că unii alegători ar fi primit bani pentru a vota aceste liste.

Comisia Electorală Centrală a cerut serviciului de securitate internă Shin Bet să investigheze suspiciuni privind o posibilă intervenție străină. Potrivit presei israeliene, una dintre acuzații vizează presupuse fonduri din Qatar, destinate creșterii prezenței la urne în comunitățile arabe.

Ministerul de Externe de la Doha a respins categoric acuzațiile, pe care le-a numit „ridicole și periculoase”, și a acuzat politicienii israelieni că desfășoară o campanie de dezinformare împotriva Qatarului.

Shin Bet a precizat ulterior că ancheta nu vizează întreaga comunitate arabă, ai cărei membri au votat în mod legal. La rândul său, directorul general interimar al Comisiei Electorale, Dean Livne, a declarat că nu există dovezi care să susțină acuzații privind încălcări sistematice ale corectitudinii scrutinului.

Eisenkot denunță o campanie de delegitimare

Gadi Eisenkot, informat despre anchetă, a declarat că este prea devreme pentru a stabili ce s-a întâmplat sau dacă a existat într-adevăr o neregulă. El l-a acuzat însă pe Netanyahu că desfășoară o campanie organizată pentru a delegitima rezultatul alegerilor.

Sami Abu Shehadeh, liderul partidului Balad și membru al Listei Comune, a respins acuzațiile și a afirmat că tabăra învinsă încearcă să folosească instituțiile de securitate pentru a răsturna rezultatul scrutinului.

Criticii premierului consideră că atacurile la adresa partidelor arabe urmăresc să împiedice o eventuală alianță între acestea și Eisenkot.

O asemenea înțelegere reprezintă, în prezent, singura cale prin care blocul opoziției ar putea ajunge la putere.

În ziua alegerilor, Netanyahu a publicat în repetate rânduri mesaje în care a descris prezența ridicată a alegătorilor arabi la urne drept o „urgență” pentru dreapta israeliană.

Premierul a distribuit inclusiv imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezentau alegători arabi în secțiile de votare.