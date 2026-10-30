Alphabet pierde 500 de miliarde de dolari din valoarea de piață într-o singură zi / Cea mai mare scădere din istoria companiei

Prăbușirea a șters aproximativ 500 de miliarde de dolari din valoarea de piață a gigantului american, pe fondul îngrijorărilor investitorilor privind costurile uriașe ale dezvoltării inteligenței artificiale și perspectivele de profit.

Pierderea reprezintă a doua cea mai mare diminuare zilnică a capitalizării bursiere înregistrată vreodată de o companie, după scăderea de 593 de miliarde de dolari suferită de Nvidia pe 27 ianuarie 2025.

Investitorii, îngrijorați de costurile inteligenței artificiale

Raportul financiar trimestrial al Alphabet a scos la iveală mai multe rezultate sub așteptările pieței. Veniturile din publicitatea asociată motorului de căutare Google au crescut cu 12%, însă ritmul a fost cu aproape trei puncte procentuale sub estimările analiștilor.

Un alt motiv de îngrijorare a fost fluxul de numerar liber negativ, de 9,07 miliarde de dolari în trimestrul al treilea.

Valoarea a depășit de peste trei ori nivelul anticipat de investitori.

Fluxul de numerar liber devine negativ atunci când cheltuielile operaționale și investițiile depășesc banii generați de activitatea obișnuită a companiei.

Alphabet estimează că investițiile sale vor ajunge la un nivel record de 205 miliarde de dolari în acest an, în mare parte pentru dezvoltarea infrastructurii și tehnologiilor de inteligență artificială.

Directorul general Sundar Pichai a declarat că numărul interogărilor legate de publicitate a crescut în cel mai rapid ritm din ultimii cinci ani. Totuși, acest avans nu a fost suficient pentru a liniști investitorii.

Presiune asupra marilor companii din industria AI

Scăderea acțiunilor Alphabet reflectă o preocupare mai amplă de pe piețele financiare: investitorii analizează tot mai atent dacă sumele uriașe alocate inteligenței artificiale vor genera profituri pe măsura așteptărilor.

Companiile din sector se confruntă și cu presiunea costurilor de finanțare, în contextul creșterii cererii de capital și al dobânzilor ridicate.

Inclusiv Meta a înregistrat o diminuare a capitalizării bursiere de la începutul anului.

În acest context, SpaceX ia în calcul listarea la bursă pentru a atrage fonduri, iar Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude, și-a anunțat intenția de a intra pe piața de capital. Potrivit informațiilor citate în materialul-sursă, compania ar urmări să atragă 100 de miliarde de dolari printr-o ofertă publică inițială.

Evoluția Alphabet devine astfel un indicator al modului în care investitorii evaluează riscurile și oportunitățile asociate boomului inteligenței artificiale, într-o perioadă în care companiile din domeniu au nevoie de investiții tot mai mari.