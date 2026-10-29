„Cash is king” în cursa AI. Google consumă 9 miliarde de dolari, în timp ce Microsoft generează 18,6 miliarde

Schimbarea de atitudine vine după o perioadă în care piețele au recompensat investițiile agresive în centre de date, procesoare și infrastructură AI, inclusiv pe cele finanțate prin împrumuturi, transmite Reuters. Acum, investitorii urmăresc tot mai atent fluxul de numerar disponibil, indicatorul care arată câți bani rămân unei companii după cheltuielile operaționale și investiții.

Microsoft generează 18,6 miliarde de dolari, în timp ce Google consumă numerar

Microsoft a raportat un flux de numerar liber de 18,6 miliarde de dolari în primul trimestru al anului fiscal, cu aproape 10 miliarde peste estimările analiștilor. Rezultatul a venit în ciuda investițiilor de 45,2 miliarde de dolari în extinderea infrastructurii informatice. Veniturile diviziei Azure au crescut cu 48%, peste așteptări, semnalând că cererea companiilor pentru servicii cloud și capacitate de procesare AI rămâne puternică.

Situația este diferită la Alphabet. Compania ar putea investi până la 205 miliarde de dolari în acest an, însă cheltuielile au depășit numerarul generat din activitățile sale. Fluxul de numerar liber a fost negativ, cu 9,07 miliarde de dolari.

„Results exceeded expectations across revenue, operating income, and earnings per share.” – Amy Hood, Microsoft CFO Azure +48%. Cash capex doubled to $39.4B. Free cash flow, by our math, fell to $18.6B from $25.7B. #AI https://t.co/gf2IcEEzsA — Gennaro (@fourweekmba) October 28, 2026

Deși veniturile Google Cloud s-au mai mult decât dublat, ajungând la 30,71 miliarde de dolari, rezultatul nu a compensat presiunea investițiilor. În același timp, veniturile din Google Search au crescut cu 12%, sub avansul de 14,7% anticipat de analiști. Evoluția alimentează îngrijorările că instrumentele AI, inclusiv chatboturile și agenții inteligenți, ar putea începe să afecteze modelul tradițional de căutare online al Google.

Oracle urcă aproape 11% după o promisiune privind finanțarea

Investitorii au avut reacții pozitive și la planurile Oracle. Acțiunile companiei au încheiat ședința de miercuri cu un avans de aproape 11%, după ce grupul fondat de Larry Ellison a anunțat intenția de a limita finanțarea externă.

Oracle estimează că fluxul său de numerar liber va deveni pozitiv în a doua jumătate a anului fiscal 2028. Anterior, Meta demonstrase că nici veniturile peste așteptări nu mai sunt suficiente pentru a convinge investitorii atunci când cheltuielile pentru AI cresc accelerat.

Cursa AI intră într-o nouă etapă economică

Potrivit Melissei Otto, directoare de cercetare la S&P Global Visible Alpha, rezultatele Microsoft indică o creștere disciplinată, în timp ce Alphabet se confruntă cu cheltuieli ridicate și performanțe sub așteptări în activitatea sa principală.

Directorul general al Microsoft, Satya Nadella, a explicat că tot mai multe companii trec de la experimentarea modelelor AI la contracte comerciale pe termen lung. Alphabet intenționează, în schimb, să majoreze semnificativ investițiile de capital în 2027, potrivit directoarei financiare Anat Ashkenazi. Decizia va menține sub observație capacitatea companiei de a transforma extinderea infrastructurii AI în venituri și numerar disponibil.