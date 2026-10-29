Microsoft raportează un profit de peste 36 de miliarde de dolari, la câteva zile după ce a anunțat reduceri de personal

Gigantul american Microsoft a raportat venituri de 92,3 miliarde de dolari în cele trei luni încheiate la sfârșitul lunii septembrie, cu 19% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul net a depășit 36,6 miliarde de dolari, într-un context în care serviciile cloud și tehnologiile bazate pe inteligență artificială au devenit motoare importante de creștere pentru companie.

Acțiunile companiei au urcat cu aproape 2,9%

Veniturile diviziei Microsoft Cloud au crescut cu 30%, potrivit rezultatelor publicate miercuri. Segmentul include servicii și soluții tehnologice destinate companiilor, iar evoluția sa a contribuit semnificativ la performanța financiară a grupului.

Investitorii au reacționat pozitiv la rezultate, iar acțiunile Microsoft au urcat cu aproape 2,9% în tranzacțiile de după închiderea bursei din New York.

Investiții masive în inteligența artificială și reduceri de costuri

Rezultatele financiare au fost anunțate la scurt timp după ce Microsoft a prezentat un program de plecări voluntare pentru angajații eligibili din Statele Unite, Marea Britanie, Canada și India. Compania a transmis că măsura urmărește adaptarea structurii de personal la nevoile în schimbare ale afacerii.

Programul ar putea oferi aproximativ 60.000 de angajați posibilitatea de a părăsi compania în schimbul unor compensații financiare și al unor resurse pentru planificarea următoarei etape profesionale.

Microsoft are peste 220.000 de angajați la nivel mondial

Decizia apare într-o perioadă în care compania alocă sume considerabile dezvoltării inteligenței artificiale și infrastructurii necesare pentru funcționarea acesteia, inclusiv centre de date și capacitate de calcul.

Deși investițiile pot susține creșterea pe termen lung, rămân întrebări cu privire la randamentul lor și la capacitatea firmelor de a transforma cheltuielile în venituri sustenabile.

Directorul general Satya Nadella a declarat că dezvoltarea inteligenței artificiale a accelerat adoptarea acestei tehnologii și a produs efecte concrete în numeroase industrii.

Microsoft a avertizat totuși că investițiile substanțiale în AI și alte incertitudini pot influența rezultatele financiare viitoare.

Evoluții diferite în rândul giganților tehnologici

Rezultatele Microsoft contrastează cu cele ale Alphabet, compania-mamă a Google.

Aceasta a raportat miercuri o scădere de 25% a profitului net trimestrial față de aceeași perioadă a anului precedent, iar acțiunile sale au pierdut 9,75% după publicarea rezultatelor. Alphabet a anunțat, de asemenea, că va continua să investească masiv în inteligența artificială.

Marile companii de tehnologie sunt urmărite atent de investitori, care încearcă să stabilească dacă ritmul actual al investițiilor în AI poate fi susținut.

Amazon, Meta și Alphabet ar urma să cheltuiască împreună peste 700 de miliarde de dolari în acest an pentru cipuri și infrastructură dedicată inteligenței artificiale.

În acest context, rezultatele Microsoft arată că cererea pentru serviciile sale cloud rămâne puternică, dar nu elimină întrebările legate de costurile uriașe ale cursei pentru supremație în domeniul inteligenței artificiale.