Armistițiu temporar în Herson, negociat de Melania Trump / Locuitorii se tem de liniștea de care s-au dezobișnuit, dar ies din nou pe străzi

După ani de atacuri rusești cu drone și bombe ghidate, locuitorii din Herson au avut parte de o zi neobișnuit de liniștită.

Miercuri, mai mulți oameni decât de obicei au ieșit pe străzi, au făcut cumpărături, au pregătit lemne pentru iarnă sau au mers să-și verifice locuințele afectate de război, scrie AP.

Un armistițiu marca „Melania Trump”

Armistițiul a intrat în vigoare marți, la ora locală 03:00, și a fost negociat cu implicarea primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Înțelegerea vizează inițial orașul Oleshky, aflat sub ocupație rusă, dar pauza în lupte s-a extins și în zona Hersonului, situat pe malul opus al Niprului.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, obiectivul este transportul de medicamente, alimente și apă către Oleshky, înainte de deschiderea unor coridoare de evacuare.

În oraș ar mai fi rămas până la 2.000 de persoane, care se confruntă cu lipsuri grave, în timp ce dronele și minele terestre le limitează posibilitatea de a se deplasa.

O liniște în care e greu să crezi

Pentru locuitorii din Herson, încetarea temporară a atacurilor oferă ocazia de a reveni, măcar pentru câteva ore, la activități obișnuite.

Hanna Llianna, în vârstă de 61 de ani, a mers în centrul orașului pentru prima dată după aproape doi ani, ca să bea o cafea și să se plimbe.

Alții au profitat de pauză pentru a reveni în cartierele din apropierea fluviului, unde bombardamentele au făcut deplasările extrem de periculoase.

Anton Șahunov s-a întors la apartamentul pe care a fost nevoit să-l părăsească în primăvara acestui an, după ce o dronă a lovit acoperișul clădirii și a provocat un incendiu.

Locuința, care odinioară simboliza succesul său profesional, are acum ferestrele sparte și ușile smulse din balamale.

Orașul poartă încă urmele distrugerilor: clădiri avariate, magazine închise și străzi pe care muncitorii municipali încearcă să le protejeze cu plase împotriva dronelor.

Teama că atacurile vor reîncepe

În ciuda calmului, locuitorii nu au încredere că armistițiul va aduce o schimbare de durată. Dronele rusești au devenit una dintre principalele amenințări pentru civili, iar minele împrăștiate în zonă continuă să pună vieți în pericol.

Unii se tem că Rusia va folosi pauza pentru a-și reface stocurile de muniție și pentru a-și apropia trupele de linia frontului.

„Se va termina și ne vor teroriza din nou”, a spus Oleksandra Kostenko, o locuitoare care a trecut prin ocupație și a părăsit orașul o singură dată, pentru scurt timp.

Pentru mulți dintre cei rămași în Herson, plecarea nu este o opțiune realistă din cauza costurilor. Alții au început să ia în calcul evacuarea, convinși că orașul nu mai poate reveni prea curând la viața de dinaintea războiului.

Deocamdată, principala speranță a locuitorilor este ca armistițiul să permită evacuarea civililor din Oleshky și să ofere o scurtă pauză unei populații epuizate de ani de atacuri.