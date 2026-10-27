A început armistițiul temporar între Rusia și Ucraina, în orașul Oleșki. Ministerul Apărării din Rusia a confirmat regimul de încetare a focului

Dmitro Lubineț, comisarul parlamentar pentru Drepturile Omului al Ucrainei, a anunțat că armistițiul a început la ora 03:00, marți, în zona din jurul orașului Oleșki, din regiunea Herson.

Acesta a anunțat pe Telegram că „un regim de încetare a focului a fost introdus în zonele desemnate astăzi, la ora 03:00, ora Kievului, și la ora 04:00, ora Moscovei, în legătură cu misiunea umanitară”, potrivit Ukrainska Pravda.

„Părțile respectă acordurile la care am ajuns în calitate de șefi ai echipelor de negociere cu comisarul rus pentru drepturile omului, Iana Lantratova”, a adăugat Lubineț.

Comisarul a precizat că regimul de încetare a focului are loc cu medierea și coordonarea Primei Doamne a SUA, Melania Trump.

De asemenea, Ministerul Apărării din Rusia a confirmat armistițiul.

„În pregătirea unei operațiuni umanitare în apropierea așezării Oleshky din regiunea Herson, Forțele Armate ale Federației Ruse au încetat focul pe frontul din Herson și au introdus un «regim de tăcere» începând cu ora 04:00 pe 27 octombrie 2026”, a transmis ministerul.

Lubineț a promis, totodată, că va continua să țină publicul informat, acordând prioritate siguranței civililor din Oleșki și respectării acordurilor convenite.

Regimul de încetare a focului vine în contextul în care Casa Albă a emis un comunicat în care relatează că prima doamnă a SUA, Melania Trump, a asigurat un armistițiu între Rusia și Ucraina în orașul Oleshky din regiunea Herson, ocupat de Rusia. Aici, se desfășoară în prezent un dezastru umanitar.

Statul Major ucrainean și rus au anunțat anterior că un armistițiu va intra în vigoare într-o zonă desemnată începând cu noaptea de marți, pentru a permite o operațiune umanitară în Oleshky, ocupat temporar, potrivit sursei citate.