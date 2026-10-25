Ucraina și Rusia au stabilit un calendar de încetare a focului pentru misiunea de la Oleșki

Ucraina și Rusia au convenit asupra unui calendar de încetare a focului pentru a permite desfășurarea unei misiuni umanitare de urgență în orașul Oleșki, aflat sub ocupație rusească, în regiunea Herson, potrivit Kyiv Post.

Anunțul a fost făcut de Dmitro Lubineț, comisarul Parlamentului Ucrainei pentru drepturile omului.

El a spus că a stabilit calendarul operațional în urma unor consultări față în față cu Iana Lantratova, șefa echipei de negociere din partea Rusiei.

Potrivit acordului, o încetare locală a focului va intra în vigoare în zona stabilită marți, 27 octombrie, la ora 03:00, ora Kievului, respectiv 04:00, ora Moscovei.

„Am informat partea rusă că încetarea focului va intra în vigoare începând cu data de 27 octombrie, la ora 03:00, ora Kievului”, a declarat Lubineț.

„La rândul său, reprezentanta rusă m-a informat despre același lucru: din partea Rusiei, regimul de încetare a focului este stabilit începând cu 27 octombrie, la ora 04:00, ora Moscovei. Este exact același moment.”, a adăugat acesta.

Comisarul ucrainean pentru drepturile omului a spus că pregătirile decurg conform planului. Ambele părți își respectă angajamentele pentru a permite organizarea evacuării civililor.

Operațiune umanitară pentru evacuarea civililor