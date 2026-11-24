Potrivit oficialului ucrainean, atacul a provocat pagube importante mai multor clădiri din oraș. Imaginile publicate pe contul său de Telegram arată un bloc de locuințe avariat, cu ferestrele sparte în urma exploziei și resturi de materiale împrăștiate în jurul clădirii.

Bilanțul victimelor a fost confirmat de Ivan Fedorov, care a precizat că 22 de persoane au fost rănite. Printre acestea se află și doi copii. Alte două persoane au murit în urma atacului.

Mai multe clădiri și mașini au fost avariate

Anterior, guvernatorul regional Mykhailo Semikin anunțase că există posibilitatea ca mai multe persoane să fie prinse sub dărâmături, după loviturile lansate de armata rusă asupra orașului, titrează Reuters.

Potrivit acestuia, atacul a afectat blocuri de locuințe, case particulare, infrastructura de transport și mai multe autoturisme. Autoritățile au luat în calcul posibilitatea existenței unor victime sub resturile clădirilor avariate.

Imaginile distribuite ulterior de oficialii ucraineni arată amploarea distrugerilor provocate de atac, în special la nivelul clădirilor rezidențiale.

Rusia susține că a lovit obiective militare în regiunea Sumî

În paralel, agenția rusă de presă Interfax, citând Ministerul Apărării de la Moscova, a relatat marți că armata rusă a atacat mai multe obiective militare din regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei.

Potrivit ministerului rus, printre țintele lovite s-ar fi numărat centre de control al dronelor, terminale de internet prin satelit Starlink și alte echipamente militare. Ministerul a susținut, de asemenea, că în urma atacurilor au fost uciși militari ucraineni.

Moscova și Kievul resping acuzațiile privind civilii

Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat populația civilă în timpul atacurilor desfășurate în război.

Atacul asupra orașului Zaporojie evidențiază însă riscurile la care sunt expuși locuitorii zonelor urbane aflate în apropierea frontului, în contextul continuării bombardamentelor rusești asupra teritoriului ucrainean.