Ministerul Apărării din Coreea de Sud a declarat că îl va convoca marți după-amiază pe atașatul rus pentru apărare pentru a depune un protest vehement.

Statul Major Interarme (JCS) a declarat că aeronava a intrat în zona de identificare a apărării aeriene a țării deasupra Mării Japoniei, cunoscută în Coreea de Sud sub numele de Marea de Est și s-a apropiat de insula Ulleungdo. Nu a specificat câte avioane rusești au fost implicate, dar avioanele forțelor aeriene sud-coreene au fost dezactivate înainte ca aeronava să plece, potrivit The Guardian.

Un purtător de cuvânt al JCS, Jang Do-young, a declarat că aeronava s-a apropiat „de punctul chiar înainte de a încălca spațiul aerian al provinciei Ulleungdo” și că, deoarece aeronavele militare se mișcă foarte repede, se anticipa o încălcare. Alerta a fost emisă preventiv pentru a proteja locuitorii, a spus el.

Avertismente televizate

Ministerul de Interne a emis alerta de urgență la ora locală 7:52 pentru locuitorii din Ulleungdo, o insulă vulcanică cu aproximativ 8.700 de locuitori, situată la 120 km de coasta de est, îndemnându-i să se adăpostească. Partea în limba engleză a mesajului suna astfel: „EVACUARE, RAID AERIAN”.

Emisiunile televizate au fost întrerupte de avertismente de pe ecran care le spuneau locuitorilor să „se pregătească să evacueze într-un adăpost subteran din apropiere și să asculte transmisiunile”. Alerta a fost ridicată la ora 7:55.

Incidentul de marți a fost a patra intrare cunoscută a aeronavelor militare rusești în zonă în acest an și a doua într-o săptămână.

Rusia nu recunoaște autoritatea Seulului asupra zonei

O zonă de identificare a apărării aeriene nu este un spațiu aerian suveran, dar țările stabilesc astfel de zone în afara propriului spațiu aerian pentru a identifica din timp zborurile militare care sosesc. Deși depunerea în avans a unui plan de zbor este o practică internațională, intrarea într-o zonă de identificare fără notificare prealabilă nu încalcă în sine dreptul internațional.

Rusia susține că zona coreeană nu are nicio bază în dreptul internațional și nu recunoaște autoritatea Seulului asupra acesteia și a zburat în repetate rânduri în ea fără notificare prealabilă.

Conform datelor transmise parlamentului, aproximativ 60 de intrări ale Rusiei fără notificare prealabilă au fost înregistrate în cei cinci ani până în 2024, comparativ cu aproximativ 430 de intrări ale aeronavelor chineze.