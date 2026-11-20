Agenția Coreeană pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a transmis că testele au confirmat infecția la o persoană care s-a prezentat la camera de gardă din orașul Changwon la începutul acestei luni, cu vărsături și diaree.

Pacientul infectat a fost externat săptămâna aceasta

Pacientul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, și-a revenit și a fost externat marți, potrivit The Independent.

Agenția a mai precizat că persoana nu călătorise în străinătate în ultimele două luni.

Autoritățile sanitare depuneau eforturi pentru a identifica sursa infecției și pentru a găsi persoanele care au intrat în contact cu pacientul.

Aceasta este prima infecție cu holeră raportată în Coreea de Sud din 2016. În urmă cu zece ani, au fost identificate trei cazuri. Se suspectează că sunt legate de fructe de mare contaminate.

O epidemie de holeră mult mai mare din 2001 a dus la infectarea a cel puțin 162 de persoane, potrivit sursei citate.

Ce este holera și cum se răspândește

Conform OMS, „holera este o boală diareică severă care poate fi fatală în câteva ore dacă nu este tratată”. De asemenea, precizează că „accesul rapid la tratament este crucial”.

Holera se transmite în principal prin alimente și apă contaminate. Se poate răspândi și prin contactul cu excrementele sau vărsăturile unei persoane infectate.

Diareea este cel mai frecvent simptom. Cu toate acestea, cazurile severe pot provoca deshidratare și șoc. Mai mult, poate duce la deces dacă tratamentul este întârziat.

Agenția Coreeană pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a sfătuit publicul să bea apă potabilă, să mănânce alimente gătite corespunzător și să spele și să curețe fructele și legumele.

De asemenea, a cerut unităților medicale să testeze prompt cazurile suspecte și să le raporteze autorităților sanitare, mai arată sursa citată.