Roger Boulanger, ultimul supraviețuitor francez al lagărului de concentrare Natzweiler-Struthof din Alsacia, a murit, la două săptămâni după ce și-a sărbătorit cea de-a 100-a aniversare, a anunțat vineri pe pagina sa de Facebook Asociația pentru Istorie și Memorie Natzweiler-Struthof, potrivit Le Figaro. „Roger Boulanger a decedat ieri după-amiază, joi, 19 noiembrie, alăturându-se soției sale, Suzanne, care a murit în ianuarie anul acesta. El a fost ultimul supraviețuitor francez al principalului lagăr de concentrare Natzweiler-Struthof”, a declarat asociația.

A reușit să evadeze cu puțin timp înainte de încheierea războiului

El și-a povestit experiențele într-o lucrare autobiografică. Născut în 1926 în Moselle, Roger Boulanger a refuzat să fie recrutat cu forța în armata germană, ceea ce a dus la arestarea sa și deportarea ulterioară în 1943 la Natzweiler-Struthof, iar mai târziu în alte lagăre naziste. A reușit să evadeze în aprilie 1945 în timpul unui marș de evacuare a lagărelor.

S-a stabilit la Reims, unde s-a căsătorit, a avut trei fiice și a predat limba germană. „Povestea sa mărturisește curajul celor care au refuzat să se supună barbariei naziste”, a reacționat Franck Leroy, președintele regiunii Grand Est, într-un comunicat.

„Nu-l vom uita pe Roger Boulanger. Nu-i vom uita povestea. Și vom continua să păstrăm vie amintirea pe care ne-a lăsat-o ca moștenire”, a adăugat el.

Aproximativ 50.000 de deportați au fost înregistrați în lagărul de muncă forțată Natzweiler-Struthof și în sublagărele sale, reprezentând peste 30 de naționalități, majoritatea fiind polonezi, ruși și francezi. Aproximativ 17.000 dintre ei și-au pierdut viața acolo.