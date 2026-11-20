Potrivit postului public de televiziune DR, care citează informații prezentate în cadrul unei audieri în instanță, poliția daneză a dejucat presupusul plan în septembrie, cu puțin timp înainte de eveniment.

Cei doi bărbați au fost arestați pe 25 septembrie, înaintea concertului pe care Kyivstoner urma să îl susțină în Danemarca. Evenimentul a fost ulterior anulat. Potrivit informațiilor prezentate de postul DR, cei doi suspecți au negat orice implicare în presupusa tentativă de asasinat, scrie Reuters.

Asasinarea rapperului ucrainean Kyivstoner, presupus plan dejucat de poliția daneză

Autoritățile daneze au intervenit înainte ca presupusul plan de asasinare să fie pus în aplicare. Cei doi suspecți au fost opriți în timp ce se aflau într-un autoturism în care polițiștii au descoperit mai multe arme.

Nu este clar cum au reușit anchetatorii să îi identifice pe cei doi bărbați și nici în ce împrejurări au fost descoperite armele.

Investigația ar fi implicat și alte două persoane, însă acestea nu sunt acuzate că ar fi participat la presupusul complot care îl viza pe rapperul ucrainean Kyivstoner. Cu toate acestea, potrivit postului DR, toți cei patru bărbați se află în arest preventiv încă din septembrie.

Deocamdată, nu au fost făcute publice informații clare despre modul în care serviciile de informații ruse ar fi recrutat cei doi cetățeni danezi sau despre presupusele legături dintre aceștia și autoritățile de la Moscova.

Serviciile secrete ruse, suspectate de recrutarea unor cetățeni danezi pentru sabotaje

Cazul apare într-un context în care autoritățile daneze au avertizat anterior asupra presupuselor eforturi ale Rusiei de a recruta cetățeni locali pentru acțiuni împotriva unor obiective legate de sprijinul acordat Ucrainei.

În septembrie, Serviciul danez de securitate și informații (PET) a transmis că Rusia recruta cetățeni danezi pentru a ajuta la planificarea unor acte de sabotaj împotriva companiilor daneze din industria de apărare care au legături cu Ucraina.

Autoritățile nu au precizat dacă există o legătură directă între avertismentul respectiv și presupusul plan de asasinare a rapperului ucrainean.

Serviciul PET, ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, și ministrul Justiției, Nicolai Wammen, urmau să susțină vineri conferințe de presă pentru a oferi informații despre presupusa tentativă de asasinat.