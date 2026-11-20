Euronews Business a comparat prețurile caselor din 16 țări europene.

Țara unde casele de la oraș costă de 3,4 ori mai mult este Danemarca. Acolo prețurile caselor din oraș sunt cu 64% peste media națională, iar cele de la țară cu 51% sub ea.

Nicăieri altundeva diferența nu e atât de mare.

Explicația e simplă: oamenii merg acolo unde sunt locurile de muncă. „Orașele adună locuri de muncă, universități, servicii și viață culturală”, spune Gabriel Ahlfeldt, profesor la Universitatea Humboldt din Berlin. Când se construiește greu, din cauza terenului, a regulilor de urbanism sau a localnicilor care se opun, prețurile urcă.

În țările nordice, explică profesorul, toată lumea vrea să locuiască în câteva orașe mari, iar zonele slab populate rămân aproape fără cumpărători. Cine acceptă să facă naveta plătește mai puțin. În medie, casele din jurul orașelor sunt cu 11% mai ieftine decât media țării, iar cele de la țară cu 30%.

Ungaria, pe locul doi: „cerere speculativă”

După Danemarca vine Ungaria. Casele din oraș sunt cu 57% peste media națională, iar cele din afara orașelor cu 45% sub ea. „Mare parte din boomul de la Budapesta e cerere speculativă”, spune József Hegedüs, cercetător la Metropolitan Research Institute din Budapesta. Pe locurile următoare sunt Finlanda, Suedia, Irlanda și Portugalia.

Olanda, unde satul e la fel de scump

La polul opus sunt Țările de Jos, unde casele din oraș sunt doar cu 1% peste media țării. Asta nu le face mai ieftine. Țara e mică și bine legată, așa că și satele sunt aproape de marile locuri de muncă, iar oamenii le caută la fel de mult. „O diferență mică între oraș și sat poate exista alături de probleme grave de accesibilitate”, avertizează Ahlfeldt.

17 ani de muncă în plus la München

Diferențe uriașe apar și între orașele aceleiași țări. Potrivit OCDE, ca să-ți cumperi o casă la München, ai nevoie de aproximativ 17 ani de venituri în plus față de Chemnitz. München are joburi bune, e un oraș plăcut și toată lumea se bate pe locuințe. Chemnitz a pierdut mulți locuitori după reunificarea Germaniei.

În România, prețurile locuințelor au crescut cu 12,1% în al doilea trimestru din 2026 față de anul trecut, potrivit Eurostat.

Cine pierde cel mai mult

Cei care au deja o casă într-un oraș scump câștigă din creșterea prețurilor. Pierd cei care abia vor să intre pe piață: tinerii, cei care își cumpără prima locuință și chiriașii. Cei mai prost plătiți, care țin orașele în funcțiune, ajung să aleagă între o casă scumpă, una mică sau ore de navetă.

În Ungaria, spune Hegedüs, tinerii își cumpără tot mai des casă doar cu ajutorul părinților, iar părinții din provincie pot ajuta prea puțin. În unele orașe, chiria înghite tot salariul. În 2025, la Lisabona și Istanbul, salariul mediu net nu ajungea nici pentru chiria unui apartament cu un dormitor în centru.