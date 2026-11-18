Cristian-Leon Turcanu, ambasadorul României în Republica Moldova, a reacționat marți după ce șapte drone au survolat spațiul aerian al țării pe parcursul zilei, inclusiv în zona Chișinăului.

„Condamn în cei mai fermi termeni încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, înregistrate astăzi, 17 noiembrie, inclusiv în zona Chișinăului. Incursiunile repetate ale dronelor, alertele privind posibile aparate de zbor și explozii în mai multe localități, restricționarea spațiului aerian și perturbarea traficului aerian civil evidențiază gravitatea amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, şi implicit efectele asupra noastră”, a scris Turcanu într-o postare pe Facebook.

Turcanu: Vorbim despre încălcări repetate și inacceptabile ale suveranității Republicii Moldova

El a spus că aceste evenimente nu sunt „incidente izolate”, ci „încălcări repetate și inacceptabile ale suveranității Republicii Moldova”, subliniind că nimeni nu ar trebui să trăiască sub amenințarea dronelor rusești.

„Nu mai vorbim despre incidente izolate, ci despre încălcări repetate și inacceptabile ale suveranității Republicii Moldova, care amenință direct siguranța cetățenilor și securitatea întregii regiuni. Niciun cetățean nu trebuie să trăiască sub amenințarea dronelor rusești. Nimeni nu trebuie să se teamă pentru propria siguranță în casa sa, pe strada sa sau în orașul său. Iar Federația Rusă poartă întreaga responsabilitate pentru această situație”, a mai spus ambasadorul României la Chișinău.

El a reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova pentru suveranitatea, independența și integritatea sa teritorială și a subliniat că punerea în pericol a populației civile este inacceptabilă.

„Încălcarea suveranității Republicii Moldova și punerea în pericol a populației civile sunt inacceptabile. Ne reafirmăm solidaritatea deplină cu Republica Moldova și sprijinul neclintit pentru suveranitatea, independența și integritatea sa teritorială. Vom continua să susținem consolidarea rezilienței și a capacităților sale de apărare, pentru protejarea cetățenilor și a infrastructurii civile. Suveranitatea nu este negociabilă. Securitatea cetățenilor nu este opțională. Republica Moldova nu este singură. România îi este și îi va rămâne alături”, a conchis acesta.

Șapte drone au survolat marți spațiul aerian al Republicii Moldova. Cinci au căzut în apropierea unor localități

Marți, ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că, în contextul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei, în cursul după-amiezii au fost raportate mai multe zboruri neautorizate în spațiul aerian național, efectuate de aparate de zbor fără pilot.

Este vorba de șapte drone, dintre care cinci au căzut în apropierea localităților Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos și Băxani.

Alertă de dronă a fost și în zona Chișinăului și tot spațiul aerian al Republicii Moldova a fost restricționat pentru o perioadă, din motive de securitate.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al țării, acuzând Moscova de „cinism fără margini”.

„Moldova își dorește pace. Moldova muncește pentru pace. Încă nu avem capacitățile de apărare necesare pentru a ne proteja de dronele care ne pun în pericol securitatea. Tocmai de aceea, vom continua să condamnăm războiul inuman și să cerem sancționarea Rusiei până va fi forțată să-l oprească, vom continua să susținem Ucraina care ține piept agresiunii și să investim în apărarea națională, cu ajutorul țărilor-prietene”, a mai transmis Maia Sandu.