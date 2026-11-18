Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor din Republica Moldova, instituția a activat mecanismul de raportare al Celulei de criză și coordonează colectarea informațiilor de la instituțiile responsabile pentru evaluarea situației și identificarea eventualelor consecințe.

La momentul actual, nu au fost raportate victime, însă autoritățile sunt pregătite să intervină în caz de necesitate.

CNMC transmite cetățenilor să respecte măsurile de siguranţă în cazul cutremurelor: să se adăpostească sub o masă solidă, să stea departe de ferestre, să nu folosească liftul şi să evite clădirile avariate.



Două persoane au fost rănite în România în urma cutremurului cu magnitudinea estimată la 5,7, potrivit celei mai recente informări a autorităților pentru situații de urgență.

Una dintre victime a fost lovită de ușa unui dulap în județul Galați, iar o femeie din Râmnicu Sărat a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste ea. Au fost raportate și persoane care au suferit atacuri de panică.

Seismul s-a produs la o adâncime de 107,1 kilometri.

Mișcarea seismică a fost resimțită în Capitală, unde mai multe persoane au relatat că au simțit clădirile legănându-se.

Seismul a fost resimțit și în alte localități, potrivit relatărilor apărute imediat după producerea acestuia.