Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), mișcarea seismică s-a produs la ora 03:16:57, ora locală a României.

Cutremurul a avut magnitudinea de 3,9 pe scara ML (magnitudine locală), iar epicentrul a fost localizat în regiunea de graniță dintre Grecia și Bulgaria.

Unde s-a produs cutremurul din 18 noiembrie

Conform informațiilor transmise de seismologi, epicentrul cutremurului s-a aflat la aproximativ 51 de kilometri sud de Asenovgrad, 58 de kilometri sud de Kardzhali și 64 de kilometri sud de Plovdiv, toate localități din Bulgaria.

De asemenea, seismul s-a produs la 74 de kilometri nord de Kavala, oraș din Grecia, la 75 de kilometri sud de Pazardzhik și la 83 de kilometri sud de Haskovo, în Bulgaria.

Seismul a avut loc la o adâncime de numai 6,2 kilometri

Una dintre caracteristicile cutremurului este adâncimea redusă la care s-a produs, de 6,2 kilometri.

Cutremurele cu focar situat la adâncimi mici sunt clasificate drept seisme superficiale. Modul în care acestea sunt resimțite la suprafață depinde de mai mulți factori, inclusiv magnitudinea, distanța față de epicentru și condițiile geologice locale.