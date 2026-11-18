Atacul ucrainean a avut loc în noaptea de marți spre miercuri și a vizat două rafinării rusești din regiunea Krasnodar. Potrivit publicației Independent care citează informații de pe rețelele de socializare, o dronă bruiată de armata rusă a căzut peste un bloc de locuit din regiunea atacată.

Forțele Armate ale Ucrainei au lansat dronele către rafinăriile de petrol Ilski și Afipski. Rușii au folosit echipamentele sistemului de apărare antiaeriană, iar în mai multe zone a fost decretată alertă aeriană.

Atacul a început la ora 4.00

Martorii au relatat că la ora locală 4.00, în Krasnodar au sunat sirenele și s-au auzit explozii puternice. Mesaj de alertă aeriană au primit locuitorii din aproximativ 40 de localități din regiune, inclusiv orașele Krasnodar, Armavir, Ieisk și raionul Krîmsk.

Pe aeroportul internațional din Krasnodar Pașkovski au fost impuse restricții temporare la primirea și decolarea aeronavelor.