Groapă de gunoi la înălțime. Sute de kilograme de deșeuri aruncate pe acoperișul unui bloc

„Iresponsabilitate la înălțime! Gunoi colectat direct pe acoperișul blocului”, scrie Garda de Mediu Vaslui. Într-o postare pe Facebook în care prezintă imagini cu deșeuri depozitate pe bloc.

Comisarii vorbesc de o „groapă de gunoi” improvizată nu pe un teren viran, nu la marginea pădurii, ci direct pe acoperișul unui bloc de locuințe.

Este vorba de sute de kilograme de deșeuri, printre care materiale de construcții, plastice, textile și obiecte vechi.

Comisarii spun că aceste deșeuri au pus în pericol atât structura clădirii, cât și sănătatea tuturor locatarilor din zonă.

Potrivit Gărzii de Mediu, astfel de practici se sancționează cu amendă de 30.000 de lei.

„Proprietarii sau asociațiile de proprietari au obligația legală de a menține curățenia și de a gestiona corect deșeurile prin firme specializate de salubritate”, transmit comisarii. Aceștia îi îndeamnă pe cei care observă astfel de ilegalități să sesizeze autoritățile.