Prima pagină » Social » Groapă de gunoi la înălțime. Sute de kilograme de deșeuri aruncate pe acoperișul unui bloc

Groapă de gunoi la înălțime. Sute de kilograme de deșeuri aruncate pe acoperișul unui bloc

Comisarii Gărzii de Mediu Vaslui au descoperit sute de kilograme de deșeuri aruncate și depozitate pe acoperișul unui bloc de locuințe. Printre acestea se aflau materiale de construcții, textile și obiecte vechi.
Groapă de gunoi la înălțime. Sute de kilograme de deșeuri aruncate pe acoperișul unui bloc
Foto: Garda de Mediu Vaslui
Cosmin Pirv
09 nov. 2026, 12:00, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Iresponsabilitate la înălțime! Gunoi colectat direct pe acoperișul blocului”, scrie Garda de Mediu Vaslui. Într-o postare pe Facebook în care prezintă imagini cu deșeuri depozitate pe bloc.

Comisarii vorbesc de o „groapă de gunoi” improvizată nu pe un teren viran, nu la marginea pădurii, ci direct pe acoperișul unui bloc de locuințe.

Este vorba de sute de kilograme de deșeuri, printre care materiale de construcții, plastice, textile și obiecte vechi.

Comisarii spun că aceste deșeuri au pus în pericol atât structura clădirii, cât și sănătatea tuturor locatarilor din zonă.

Potrivit Gărzii de Mediu, astfel de practici se sancționează cu amendă de 30.000 de lei.

„Proprietarii sau asociațiile de proprietari au obligația legală de a menține curățenia și de a gestiona corect deșeurile prin firme specializate de salubritate”, transmit comisarii. Aceștia îi îndeamnă pe cei care observă astfel de ilegalități să sesizeze autoritățile.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Mesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan
Gandul
Schimbări importante pentru pensionari în 2027. Ce se întâmplă cu banii de la 1 ianuarie
Cancan
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport
Laurențiu Pleșca, analist GFM: „Scenariul cel mai fezabil este aderarea Republicii Moldova la UE cu tot cu Transnistria. Este singurul care nu îi oferă Moscovei un drept de veto”
Libertatea
Când va ninge în București, conform meteorologilor Accuweather. Iarna își intră în drepturi mai devreme
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor