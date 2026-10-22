350 de kilograme de obiecte de cult și două clopote masive, confiscate. Garda Națională de Mediu, noi descinderi la Sintești

Garda Națională de Mediu face noi descinderi la Sintești. În urma controalelor desfășurate, comisarii au colectat șase tone de deșeuri, în valoare de aproximativ 200.000 de lei.

„Am verificat localitatea Sintești de 55 de ori, în acest an, echivalentul unei acțiuni la fiecare cinci zile. Am folosit drone, am organizat filtre, am fost în teren și am obținut rezultate impresionante. Vorbim de peste 170 de tone de deșeuri confiscate și amenzi care depășesc 1.1 milioane de lei”. a transmis comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu.

Ce ar fi făcut locuitorii din Sintești cu obiectele bisericești

Toate deșeurile au fost găsite de comisari deja sortate și pregătite pentru a fi duse la centrele de colectare, de unde aparținătorii urmau să își valorifice obiectele adunate.

Pe lângă materialele reciclabile găsite, au fost identificate și o serie de obiecte ce aparțineau unui cult. Autoritățile le-au trimis spre verificări suplimentare la Muzeul Național de Istorie a României, pentru a vedea dacă sunt încadrate ca fiind obiecte de patrimoniu.

„Inventivitatea unor părți din comunitate este, se pare, fără limite. Zona rămâne sub monitorizare ca una de risc ridicat și reiterez mesajul: cine arde deșeuri poate face pușcărie!”, a precizat Andrei Corlan.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru poluare și gestionare ilegală a deșeurilor. Din primele informații, ar fi cercetate două persoane, care s-ar fi ocupat de colectarea obiectelor.