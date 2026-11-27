Tronul pe care au stat cei patru regi ai României – Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai – va fi transportat vineri la Muzeul Național de Artă al României.

Piesa de patrimoniu este deținută în prezent de Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești și va fi transportată în Capitală cu o mașină specială, însoțită de garda de onoare.

„Contribuim esențial la proiectul Muzeului Național de Arta, de refacere a Salii Tronului din Palatul Regal al Romaniei, prin expunerea piesei originale Tronul Romaniei, pe care au stat toți cei patru regi: Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea si Mihai I. Acest lucru este posibil printr-un contract de custodie, ce are ca obiect celebra piesa, deținută de Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golești, către Muzeul National de Arta al Romaniei”, a transmis Muzeul Golești într-un comunicat de presă.

În acest fel, Tronul va fi expus în locul de origine după 78 de ani.

Acest lucru este posibil printr-un contract de custodie, încheiat pe o perioadă de un an între cele două instituții, care prevede împrumutul la schimb cu o colecție de artă deținută de MNAR – trei opere pictate de Rudolf Schweitzwer-Cumpăna.

„Tronul va pleca azi, vineri, 27 noiembrie, spre Palatul Regal, cu o mașină specială și cu gardă de onoare, iar inaugurarea oficială a Sălii Tronului, restaurate, va fi de Ziua Națională”, au mai precizat reprezentanții Muzeului Golești.

Muzeul Național de Artă al României a anunțat că Spațiile Istorice ale Palatului Regal vor putea fi vizitate de public de Ziua Națională, pe 1 decembrie, între orele 16:00 și 20:00.