Expoziția, intitulată „Din istoria unei absențe. Obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova și restituit parțial în 1956”, va putea fi vizitată până pe 25 mai 2027.

Vizitatorii vor avea ocazia să descopere o parte dintre valorile de patrimoniu recuperate, dar și povestea tezaurului românesc, de la istoria obiectelor înainte de 1916 până la transportul acestora în Rusia și restituirea lor parțială.

Printre piesele prezentate se numără și obiecte din Tezaurul de la Pietroasa, cunoscut și sub numele de „Cloșca cu puii de aur”, unul dintre cele mai importante ansambluri de patrimoniu din istoria României.

Cum a ajuns tezaurul României la Moscova

În timpul Primului Război Mondial, în contextul ocupării a două treimi din teritoriul țării, autoritățile române s-au refugiat la Iași.

Pentru a proteja valorile naționale de pericolul războiului, România a decis să trimită la Moscova importante bunuri de patrimoniu, dar și rezerva de aur a Băncii Naționale.

Primul transport a avut loc în decembrie 1916 și a cuprins 1.738 de casete cu Tezaurul Băncii Naționale a României, precum și două casete cu bijuteriile Reginei Maria. Un al doilea transport a fost organizat în vara anului 1917, valoarea totală a bunurilor trimise la Moscova ajungând la 7,5 miliarde de lei.

Potrivit convenției semnate de reprezentanții României și ai Imperiului Rus, valorile românești urmau să se afle sub garanția guvernului rus atât în privința securității transportului și depozitării, cât și a returnării lor în România.

După instalarea regimului comunist în Rusia, autoritățile sovietice au sechestrat tezaurul și au refuzat restituirea acestuia.

O parte dintre bunurile culturale a fost recuperată în 1956, însă cea mai mare parte a valorilor a rămas nerestituită.

Disputa privind aurul BNR continuă

Problema restituirii rezervei de aur a Băncii Naționale a României rămâne nerezolvată, în ciuda negocierilor și demersurilor diplomatice desfășurate de-a lungul timpului.

În 2003 a fost înființată o comisie comună româno-rusă pentru discutarea situației tezaurului. La acel moment, partea rusă a recunoscut că aurul BNR fusese transportat la Moscova și că documentele prezentate de România erau valabile.

De ce nu ne dau rușii tezaurul înapoi

În martie 2024, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care a solicitat Rusiei restituirea integrală a Tezaurului României.

Ministerul rus de Externe a respins solicitarea, susținând că datoriile României față de Rusia după cel de-Al Doilea Război Mondial ar depăși de 20-25 de ori valoarea întregului tezaur românesc.

Expoziția de la Muzeul Național de Istorie a României oferă publicului ocazia de a vedea o parte dintre obiectele recuperate și de a redescoperi istoria uneia dintre cele mai importante dispute patrimoniale din relația dintre România și Rusia.

Expoziția poate fi vizitată până la 25 mai 2027.