Experimentul a avut loc în Belo Horizonte, unde cercetătorii au eliberat țânțari din specia Aedes aegypti, purtători ai bacteriei Wolbachia, arată revista Science. Aceasta reduce capacitatea insectelor de a transmite virusuri oamenilor. Rezultatele au fost prezentate pe 21 noiembrie, la reuniunea anuală a Societății Americane de Medicină Tropicală și Igienă.

Cum s-a reușit reducerea infecțiilor dengue cu 69%

Studiul EVITA a urmărit peste 5.000 de copii cu vârste între 6 și 11 ani, din mai multe cartiere ale orașului. În 29 de zone, cercetătorii au eliberat țânțari purtători ai bacteriei Wolbachia. Alte cartiere au fost folosite pentru comparație, fără această intervenție. Insectele au fost crescute într-o fostă clinică medicală și apoi eliberate din mașini aflate în mișcare. Fiecare recipient conținea aproximativ 150 de țânțari, iar operațiunea a fost repetată timp de câteva luni.

Spre deosebire de metodele care urmăresc eliminarea țânțarilor, aceasta încearcă să transforme populația existentă într-una mai puțin capabilă să răspândească boli. Bacteria Wolbachia se transmite de la femele la urmași și poate deveni prezentă în mare parte din populația locală de insecte.

São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, tornou-se a segunda cidade de Pernambuco, depois de Petrolina, a adotar o método Wolbachia no combate às arboviroses. A estratégia, que consiste na soltura de mosquitos Aedes aegypti conhecidos como „Wolbitos”, começou pelo bairro de Tiúma e vai alcançar outros 15 bairros ao longo de 26 semanas. Durante esse período, serão instalados 837 baldinhos por dia nas residências participantes, cada um contendo água, ração e uma cápsula com pelo menos 500 ovos. Os insetos carregam uma bactéria natural que impede a transmissão dos vírus da dengue, zika e chikungunya, com expectativa de redução nos casos a partir de seis meses a um ano. *primeiroimpactope *oh *digital — tv jornal (@tvjornalsbt) November 25, 2026

Cercetătorii au analizat probe de sânge recoltate de la copii pentru a identifica anticorpii care indică o infecție anterioară. Rezultatele au arătat o reducere de 69% a infecțiilor dengue și de 73% a celor cu virusul chikungunya. Au fost observate mai puține infecții Zika, dar numărul cazurilor a fost prea mic pentru o concluzie statistică sigură.

Metoda a funcționat chiar și în timpul unei epidemii severe

Testul a trecut printr-o probă dificilă în 2024, când Brazilia s-a confruntat cu una dintre cele mai grave epidemii de dengue din istoria sa. În Belo Horizonte, aproximativ un locuitor din zece s-a îmbolnăvit. Cu toate acestea, copiii din cartierele unde fuseseră eliberați țânțarii cu Wolbachia au prezentat un risc mult mai mic de infectare.

Un studiu anterior, realizat în orașul indonezian Yogyakarta și publicat în 2021, identificase o reducere de 77% a cazurilor de dengue. Cele două experimente oferă dovezi importante că metoda poate funcționa în regiuni diferite, susțin cercetătorii.

Brazilia pregătește extinderea programului în zeci de orașe

Autoritățile braziliene au început deja să extindă eliberarea țânțarilor purtători de Wolbachia în Belo Horizonte. O instalație din sudul țării poate produce până la 150 de milioane de ouă de țânțari infectați cu bacteria în fiecare săptămână. Pentru 2027 este planificată extinderea programului în alte zeci de orașe. Organizația Mondială a Sănătății urmează să analizeze rezultatele studiului pentru a stabili dacă există suficiente dovezi pentru recomandarea metodei la scară internațională.

Specialiștii avertizează însă că aceasta nu poate înlocui vaccinarea și celelalte măsuri de prevenție. Eficiența bacteriei poate varia în funcție de condițiile climatice, iar virusurile ar putea dezvolta în timp mecanisme de adaptare. Un avantaj important rămâne faptul că Wolbachia poate persista ani întregi în populația de țânțari, fără să fie necesară eliberarea permanentă a unor noi insecte.