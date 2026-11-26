Datele provin de la serviciul european de monitorizare a schimbărilor climatice Copernicus. Recordul depășește precedentul maxim zilnic, de 2,05°C, înregistrat în 2023, relatează The Guardian. Până acum, temperaturile globale mai trecuseră peste pragul de 2°C în noiembrie 2023 și februarie 2024, însă pentru perioade mai scurte și fără să atingă nivelul actual. „Este o anomalie excepțională a temperaturii globale”, a declarat Samantha Burgess, responsabilă pentru strategia climatică în cadrul Copernicus.

Ce înseamnă depășirea pragului de 2°C pentru planetă

Recordul nu înseamnă că limita de încălzire stabilită prin Acordul de la Paris a fost depășită definitiv. Acordul semnat în 2015 urmărește menținerea încălzirii globale mult sub 2°C și continuarea eforturilor pentru limitarea acesteia la 1,5°C. Aceste obiective se referă la temperatura medie pe termen lung, nu la valorile înregistrate în câteva zile.

Bizarro, olha a dimensão disso. O Pacífico está acumulando uma quantidade absurda de calor, e isso pode provocar uma mortalidade em massa da vida marinha. O cenário é muito preocupante. Estamos falando de um Super El Nino, com o nível máximo de alerta para o branqueamento dos oceanos. E não existe nível 6. Sinceramente, é assustador pensar nas consequências que tudo isso pode trazer. — VITINHO (@euvitin0) November 25, 2026

Totuși, seria actuală reprezintă un avertisment, potrivit cercetătorilor. Ea arată cât de mult s-a încălzit deja planeta și cât de ridicate pot deveni temperaturile în anumite condiții. La originea acestor valori se află încălzirea globală provocată de emisiile rezultate din arderea combustibililor fosili, amplificată de un episod El Niño neobișnuit de puternic. Fenomenul, care încălzește apele din Pacificul tropical și influențează temperaturile la nivel mondial, este așteptat să atingă intensitatea maximă între sfârșitul acestui an și ianuarie 2027.

Pădurile afectate de secetă absorb tot mai puțin dioxid de carbon

Temperaturile ridicate contribuie la agravarea secetei și la creșterea riscului de incendii în pădurile tropicale din Amazon și Indonezia. Problema nu se limitează la distrugerea vegetației. Atunci când plantele cresc mai lent din cauza lipsei apei, ele absorb mai puțin dioxid de carbon din atmosferă, ceea ce poate accelera acumularea gazelor cu efect de seră.

Experții serviciului meteorologic britanic Met Office estimează că nivelul dioxidului de carbon atmosferic ar putea crește cu aproximativ 3,5 părți per milion de la un an la altul. Ritmul ar fi cu o treime mai rapid decât în ultimii ani și aproape dublu față de cel compatibil cu obiectivul limitării încălzirii la 1,5°C, potrivit cercetătorului Richard Betts.

Peste 50.000 de decese provocate de căldură în Europa

Consecințele temperaturilor extreme sunt deja vizibile. Potrivit datelor prezentate de The Guardian, căldura record din vara anului 2026 a provocat peste 50.000 de decese în Uniunea Europeană și aproximativ 5.000 în Regatul Unit. Samantha Burgess avertizează că infrastructura actuală nu este pregătită nici măcar pentru nivelul de încălzire deja atins. În timpul valurilor de căldură, drumurile s-au deteriorat, liniile feroviare s-au deformat, școlile au fost închise, iar spitalele au fost suprasolicitate. Cercetătorii cer guvernelor să reducă mai rapid emisiile de gaze cu efect de seră și, în același timp, să pregătească orașele și serviciile publice pentru temperaturi tot mai ridicate.