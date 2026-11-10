INS: România a avut de 1,4 ori mai multe decese decât nașteri în septembrie. Sporul natural s-a menținut negativ

Comparativ cu luna august, numărul nașterilor a scăzut cu 100 (-0,8%), iar cel al deceselor cu 1.041 (-5,5%), potrivit INS.

În cazul copiilor cu vârsta sub un an au fost înregistrate 49 de decese, cu opt mai puține decât în august.

Cele mai multe decese au fost înregistrate în rândul persoanelor de peste 80 de ani, respectiv 7.272, reprezentând 40,8% din total. Alte 5.008 decese (28,1%) au fost înregistrate la grupa de vârstă 70-79 de ani, iar 2.837 (15,9%) la persoanele cu vârste între 60 și 69 de ani.

În septembrie au fost înregistrate 11.263 de căsătorii și 2.391 de divorțuri.

Comparativ cu septembrie 2025

Față de aceeași lună a anului trecut, numărul nașterilor a scăzut cu 158 (-1,2%), iar cel al deceselor cu 330 (-1,8%).

Sporul natural a rămas negativ, însă deficitul demografic a fost mai mic decât în septembrie 2025, când s-au înregistrat cu 4.863 mai multe decese decât nașteri, față de 4.691 în septembrie 2026.

Numărul deceselor a scăzut cu 1,5% în mediul urban și cu 2,2% în mediul rural, a mai transmis INS.