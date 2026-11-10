Cât ar pierde țările UE într-o singură zi de grevă generală. Germania ajunge la 2,5 miliarde de euro. Estimarea pentru România

Comparația publicată marți de Euronews vine înaintea grevei generale programate miercuri, 11 noiembrie, în Spania. Cele două mari confederații sindicale, CCOO și UGT, au convocat prima acțiune comună de acest tip din 2012. Protestul are loc cu 18 zile înaintea alegerilor parlamentare anticipate din 29 noiembrie. Sindicatele cer salarii care să țină pasul cu prețurile, locuințe accesibile și servicii publice mai bune.

Germania, Franța și Italia ar suporta cele mai mari costuri

Pentru a compara economiile, Euronews a folosit o metodă simplificată: produsul intern brut anual al fiecărei țări este împărțit la 365 de zile, apoi se presupune că o grevă la care participă 20% dintre angajați reduce cu aproximativ 20% activitatea economică a zilei respective. În acest scenariu, Germania ar înregistra cel mai mare impact, estimat la 2,5 miliarde de euro. Franța ar urma cu 1,6 miliarde, iar Italia cu 1,2 miliarde.

Pentru Spania, costul teoretic ar fi de aproximativ 930 de milioane de euro. Belgia ar ajunge la 350 de milioane, iar Portugalia la 170 de milioane. Diferențele reflectă în primul rând dimensiunea economiilor, nu intensitatea protestelor. Simularea presupune aceeași participare în fiecare țară, deși grevele afectează diferit transporturile, industria și serviciile publice.

Cât ar costa o grevă similară în România

România nu apare în comparația prezentată de Euronews, însă aceeași formulă poate fi aplicată folosind datele Eurostat. Produsul intern brut al României a fost de aproximativ 380 de miliarde de euro în 2025, potrivit datelor publicate de institutul european de statistică. Împărțită la 365 de zile, această valoare înseamnă o producție economică medie de aproximativ 1,04 miliarde de euro zilnic.

Dacă 20% din activitatea unei zile ar fi afectată de o grevă, rezultatul ar fi aproximativ 208 milioane de euro. Suma reprezintă un calcul realizat prin aplicarea metodologiei Euronews la datele României, nu o estimare oficială a costului unei greve. Impactul real ar depinde de numărul participanților, sectoarele în care se întrerupe activitatea și posibilitatea recuperării producției în zilele următoare.

De ce o zi de grevă nu înseamnă neapărat bani pierduți definitiv

Experiența Franței arată că o parte importantă a activității economice poate fi recuperată. Potrivit Băncii Franței, protestele împotriva reformei pensiilor din martie și aprilie 2023 au redus creșterea economică din primul trimestru cu aproximativ 0,1 puncte procentuale. În trimestrul următor, economia a recuperat un avans comparabil.

Explicația ține de tipul activităților care ar fi afectate. Unele mărfuri pot fi livrate ulterior, iar fabricile pot recupera producția prin schimburi suplimentare. Alte pierderi sunt definitive. Un hotel nu poate vinde retroactiv o cameră rămasă liberă, iar un zbor anulat poate însemna venituri nerecuperate. Angajații aflați în grevă pot pierde, de asemenea, salariul aferent perioadei nelucrate.

Belgia arată ce se întâmplă când grevele devin frecvente

Datele preliminare ale Institutului European al Sindicatelor (ETUI) indică faptul că 2025 a fost anul cu cele mai ample greve din Uniunea Europeană după 1991. În Belgia s-au pierdut 1.354.845 de zile de muncă din cauza grevelor, echivalentul a 313 zile la fiecare 1.000 de angajați. A fost depășit astfel recordul anterior, stabilit în 1993. Prin comparație, Germania a înregistrat aproximativ 645.000 de zile de muncă pierdute, iar Țările de Jos aproape 60.000.

În Spania, amploarea protestului de miercuri ar putea fi estimată inițial prin consumul de electricitate. La greva generală din noiembrie 2012, cererea de energie a fost cu 11,4% sub nivelul obișnuit în primele ore ale dimineții. Datele privind consumul pot oferi doar un indiciu despre activitatea economică întreruptă. Costul efectiv al protestului va putea fi evaluat abia după ce vor fi cunoscute participarea, sectoarele afectate și activitățile recuperate ulterior.