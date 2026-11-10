China a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari din excedentul comercial. Cum îi alimentează exporturile boomul inteligenței artificiale

Potrivit datelor publicate marți de autoritățile vamale chineze, excedentul comercial a ajuns la 1.040 de miliarde de dolari între ianuarie și octombrie 2026, scrie Reuters. Este al doilea an consecutiv în care China depășește pragul de 1.000 de miliarde de dolari, de această dată cu o lună mai devreme decât în 2025. Excedentul reprezintă diferența dintre valoarea bunurilor exportate și cea a importurilor, nu profitul obținut de companiile chineze.

Exporturile Chinei au crescut cu peste 35% într-o singură lună

În octombrie, exporturile chineze au crescut cu 35,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind estimările economiștilor, care anticipau un avans de 33,5%. Ritmul este apropiat de cel înregistrat în septembrie, când exporturile avansaseră cu 36,3%.

Unul dintre principalii factori este cursa globală pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială. Construirea centrelor de date și extinderea capacităților de calcul au crescut cererea pentru produse tehnologice, componente electronice și echipamente fabricate în China.

Importurile au avut, la rândul lor, o evoluție puternică, majorându-se cu 41,6% în octombrie, față de estimarea de 32%. Creșterea mai rapidă a importurilor a redus excedentul lunar comparativ cu septembrie, însă nu a schimbat tendința de acumulare a unui surplus comercial foarte mare.

Europa ar putea impune noi bariere comerciale

Rezultatele Chinei riscă să provoace noi dispute cu principalii parteneri economici. Uniunea Europeană și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea față de dezechilibrul comercial și concurența produselor chinezești pe piața europeană.

Tensiunile sunt vizibile inclusiv în industria auto, unde producătorii chinezi își extind prezența în străinătate. Bruxellesul și Beijingul au ajuns la un acord pentru limitarea exporturilor unor vehicule hibride chinezești către piața europeană în următorii ani.

Totuși, măsurile nu au intrat încă în vigoare, ceea ce ar putea determina producătorii să accelereze livrările înaintea aplicării restricțiilor. Joe Peissel, economist la Trivium China, avertizează că riscul introducerii unor taxe vamale și bariere comerciale suplimentare va rămâne ridicat în 2027.

China vinde puternic în străinătate, dar consumul intern rămâne slab

Creșterea exporturilor ascunde probleme persistente ale economiei chineze. Piața imobiliară traversează o perioadă prelungită de dificultăți, care a afectat averea gospodăriilor și încrederea consumatorilor. Mulți chinezi continuă să își limiteze cheltuielile, iar companiile caută tot mai mulți cumpărători în afara țării.

Industria auto oferă un exemplu relevant. Exporturile de vehicule au continuat să crească în octombrie, în timp ce vânzările pe piața internă au scăzut pentru a douăsprezecea lună consecutiv. Dependența tot mai mare de clienții externi ajută economia pe termen scurt, dar o expune la eventuale scăderi ale cererii mondiale.

Trump și Xi Jinping pregătesc noi discuții comerciale

Datele apar înaintea summitului Cooperării Economice Asia-Pacific, programat săptămâna viitoare la Shenzhen. Președintele chinez Xi Jinping și liderul american Donald Trump sunt așteptați să se întâlnească pentru a treia oară în acest an. Luni, Beijingul a anunțat prelungirea cu două luni a armistițiului comercial cu Washingtonul, care urma să expire pe 10 noiembrie.

Excedentul comercial al Chinei față de Statele Unite s-a redus ușor în octombrie, la 32,71 miliarde de dolari, de la 34,01 miliarde în septembrie. Analiștii Macquarie estimează că exporturile chineze ar putea accelera în ultimul trimestru al anului, înainte de o posibilă încetinire la începutul lui 2027.