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Germania avertizează China: Independența economică a Beijingului nu trebuie să creeze dependență în Europa

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, avertizează China că eforturile de a-și proteja economia nu trebuie să-i facă pe alții dependenți de ea. Liderul german a criticat dezechilibrele comerciale dintre China și Europa înaintea întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping, programată vineri, la Beijing.
Germania avertizează China: Independența economică a Beijingului nu trebuie să creeze dependență în Europa
Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, la sosirea la Beijing, pe 28 octombrie 2026/sursa foto: Hepta via DPA Images
Maria Miron
29 oct. 2026, 10:07, Știri externe
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Președintele german Frank-Walter Steinmeier a cerut Chinei să evite politicile economice care îi fac pe partenerii săi comerciali dependenți de piața chineză.

„Este de înțeles că China dorește să-și protejeze economia împotriva șocurilor externe și a influențelor negative”, a declarat Steinmeier joi, citat de Reuters, într-un discurs susținut la Universitatea Peking din Beijing. El a atras atenția însă că sporirea independenței Chinei nu trebuie să ducă la dependența altor țări de economia chineză.

Europa reclamă dezechilibrele comerciale cu China

Uniunea Europeană consideră că deficitul comercial tot mai mare în relația cu China nu mai este sustenabil. În septembrie, Ursula von der Leyen a anunțat că blocul comunitar va folosi toate mijloacele disponibile pentru a reduce acest deficit.

Germania a înregistrat anul trecut un deficit comercial de aproape 90 de miliarde de euro în relația cu China, iar Steinmeier a menționat încă din prima zi a vizitei sale că relațiile economice dintre cele două țări au devenit dezechilibrate.

„Trebuie să depunem eforturi pentru ca această cooperare economică să nu înceteze, ci să continue, dar în beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele german, citat de DPA.

Germania și Franța au propus, de asemenea, introducerea unui mecanism european de reacție rapidă împotriva țărilor care afectează interesele economice ale Uniunii, China fiind una dintre țările vizate.

Liderul german a amintit că firmele europene au acces limitat sau nu au deloc acces pe anumite segmente ale pieței chineze. În același timp, piețele europene sunt confruntate cu volume mari de produse chinezești subvenționate de stat, iar Beijingul impune controale și restricții asupra exporturilor de materii prime.

Steinmeier: Nu vrem o nouă confruntare între blocuri

Președintele Germaniei a precizat că Europa este hotărâtă să-și păstreze baza industrială, dar s-a declarat încrezător că Bruxellesul și Beijingul pot găsi soluții prin dialog.

„Nu ne dorim o nouă confruntare între blocuri. Aceasta nu ar fi doar periculoasă pentru securitatea internațională, ci ar reprezenta și o pierdere economică pentru toată lumea”, a declarat Steinmeier.

Liderul german se află într-o vizită de cinci zile în China, care se încheie sâmbătă. Întâlnirea sa cu președintele chinez Xi Jinping este programată vineri.

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