Compania din spatele Hello Kitty a încetat colaborarea cu un controversat serial japonez, după ce a stârnit un val de reacții negative în China. Criticile s-au extins inclusiv la îndrăgitul personaj

Un serial de spionaj popular a fost criticat pe larg în presa de stat chineză și de utilizatorii rețelelor de socializare chineze pentru reprezentarea unor agenți chinezi, care folosesc tactici brutale de tortură asupra unui agent japonez.

Criticile s-au extins la îndrăgita Hello Kitty la nivel internațional și la prietenii ei, inclusiv la My Melody și Cinnamoroll, potrivit BBC.

Personajele au apărut în articole vestimentare ce reprezentau personajele din serialul japonez.

Compania a declarat că a încheiat colaborarea cu show-ul după ce a stabilit că acesta „conține elemente incompatibile cu valorile fundamentale ale Sanrio”.

„Încă de la înființare, Sanrio și-a folosit în mod constant personajele pentru a transmite valori precum grija și conexiunea și rămâne dedicată filosofiei sale corporative de a promova armonia între toți oamenii”, se arată într-un comunicat al companiei, transmis miercuri seara.

Relațiile dintre China și Japonia au atins cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Acestea s-au deteriorat de când comentariile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi despre Taiwan, în noiembrie anul trecut, au declanșat o furtună diplomatică.

Răspunzând la o întrebare din parlament, Takaichi a sugerat că Japonia își va activa forța de autoapărare dacă China ar ataca Taiwanul, potrivit sursei citate.

De atunci, Beijingul a exercitat presiuni asupra arhipelagului. Ele au variat de la restricționarea exporturilor de pământuri rare până la limitarea turismului și chiar recuperarea urșilor panda.

Publicația de stat Global Times a atacat miercuri Sanrio, spunând că mult îndrăgita pisică „nu ar trebui să danseze cu extrema dreaptă din Japonia”.

Articolul arată că firma „riscă să piardă mult mai mult decât vânzări pe termen scurt” prin colaborarea cu „conținut anti-China”.

„Încrederea și legătura emoțională pe care le-a construit de-a lungul timpului vor avea, de asemenea, de suferit”, mai este menționat de Global Times, conform sursei inițiale.