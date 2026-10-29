Estonia accelerează fortificarea graniței cu Rusia. 600 de buncăre din beton, pregătite pentru apărarea flancului estic al NATO

Curtea Supremă a Estoniei a decis luni, 26 octombrie, să nu examineze recursul formulat de compania Nordic Shield Group AB împotriva unei licitații organizate de Centrul Estonian pentru Investiții în Apărare (RKIK), relatează ERR.

Compania contestase anumite condiții tehnice impuse participanților la procedura de achiziție, în special standardele de calitate a producției și cerințele privind certificarea ISO.

Potrivit RKIK, certificatul prezentat de Nordic Shield Group nu îndeplinea criteriile stabilite în documentația licitației.

Hotărârea instanței permite autorităților estoniene să continue procesul de selecție a furnizorilor, eliminând astfel un obstacol juridic care afecta derularea proiectului.

Contractul pentru buncăre ar putea fi semnat în martie 2027

Armin Siilivask, managerul proiectului Liniei de Apărare Baltice din cadrul RKIK, a declarat pentru postul public estonian ERR că instituția intenționează să respecte calendarul inițial al achiziției.

Obiectivul este ca semnarea contractului cu furnizorul selectat să aibă loc încă din martie 2027, dacă procedurile se vor desfășura fără alte întârzieri.

Până atunci, autoritățile trebuie să organizeze etapele de depunere a ofertelor, să desfășoare negocierile cu participanții și să finalizeze verificările tehnice și evaluarea propunerilor.

Reprezentantul RKIK a subliniat că încheierea contractului depinde de parcurgerea cu succes a tuturor acestor etape.

Estonia vrea să instaleze 600 de buncăre până la sfârșitul anului 2027

Planul autorităților de la Tallinn prevede amplasarea a 600 de buncăre din beton de-a lungul frontierei estice până la finalul anului 2027.

Licitația pentru achiziționarea structurilor defensive a fost lansată în 2025, în cadrul proiectului Linia de Apărare Baltică.

Buncărele sunt concepute pentru a consolida infrastructura militară defensivă, iar prototipurile unor asemenea structuri au fost deja supuse unor teste de rezistență la explozii provocate de tiruri de artilerie.

De ce este important proiectul pentru flancul estic al NATO

Estonia este membră a NATO și a Uniunii Europene, iar consolidarea frontierei sale estice are relevanță pentru securitatea întregului flanc estic al Alianței.

Linia de Apărare Baltică se înscrie în eforturile statelor baltice de a-și întări capacitatea de apărare teritorială.

Decizia Curții Supreme estoniene nu înseamnă că achiziția a fost deja finalizată, însă permite reluarea etapelor necesare pentru selectarea furnizorului și respectarea termenului de instalare a buncărelor.