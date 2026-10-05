Estonia își mută trupele la 50 de km de Rusia și schimbă strategia de apărare: „Trebuie să începem de la graniță”

Estonia își schimbă radical strategia militară în fața amenințării reprezentate de Rusia și își mută principalele forțe de luptă mai aproape de frontiera cu Federația Rusă, potrivit informațiilor publicate de Financial Times și preluate de ERR, serviciul de știri al radiodifuzorului public estonian.

În același timp, țara baltică investește în arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv sisteme HIMARS și Chunmoo, capabile să lovească ținte aflate la sute de kilometri distanță.

Schimbarea vine după ce autoritățile estoniene au analizat lecțiile războiului din Ucraina și au ajuns la concluzia că vechiul plan de apărare, bazat pe încetinirea unui eventual atac rusesc și așteptarea întăririlor NATO, nu mai este suficient.

Estonia a introdus conceptul de „apărare activă” în noua sa strategie de securitate, potrivit surselor citate.

În practică, acest lucru înseamnă că forțele estoniene vor încerca să oprească un eventual atac chiar de la frontieră și să lovească rapid ținte militare aflate în adâncimea teritoriului advers.

Brigada principală a Estoniei este mutată la 50 de kilometri de Rusia

Una dintre cele mai importante schimbări este relocarea permanentă a Brigăzii 1 de Infanterie, principala formațiune de luptă a armatei estoniene.

Unitatea va fi mutată de la Tapa la Jõhvi, localitate aflată la aproximativ 50 de kilometri de frontiera rusă.

Acolo sunt construite noi facilități pentru militari.

„Trebuie să începem de la graniță și să câștigăm primele bătălii”, a declarat colonelul Tarmo Kundla, comandantul Brigăzii 1, citat de Financial Times.

Estonia construiește, de asemenea, o bază militară în Narva, chiar lângă granița cu Rusia.

Baza va putea găzdui permanent aproximativ 200 de militari și până la 1.000 în cazul unei crize.

Narva este considerată de oficialii estonieni una dintre zonele care ar putea fi vizate într-un scenariu de agresiune limitată.

Orașul are o populație majoritar rusofonă și se află chiar pe frontiera cu Rusia.

Estonia cumpără HIMARS și Chunmoo

Schimbarea de doctrină este însoțită de investiții masive în armament cu rază lungă de acțiune.

Estonia a contractat nouă sisteme HIMARS americane, împreună cu rachete balistice M57 cu o rază de acțiune de până la 300 de kilometri.

În paralel, țara achiziționează nouă sisteme sud-coreene Chunmoo, cu o rază de acțiune similară.

Datele sunt confirmate și de publicația specializată Janes

Raza acestor arme are o semnificație strategică importantă pentru Estonia.

Sankt Petersburg se află la aproximativ 260 de kilometri de teritoriul estonian, ceea ce înseamnă că o parte importantă a regiunii militare din jurul orașului se află în raza sistemelor estoniene.

Estonia dezvoltă și capacități de atac cu drone.

În timpul unui exercițiu militar, trupele britanice au testat în Estonia drone de atac cu o rază de aproximativ 300 de kilometri.

Estonia nu crede că Rusia va ataca NATO în următorii doi ani

În ciuda pregătirilor, oficialii militari și serviciile de informații estoniene nu estimează că Moscova urmărește declanșarea unui război de amploare cu NATO în următorii doi ani.

Temerea este însă legată de un alt scenariu: o acțiune militară limitată, prin care Rusia ar încerca să testeze disponibilitatea NATO de a aplica principiul apărării colective.

Un astfel de scenariu ar putea viza o zonă precum Narva, iar obiectivul nu ar fi neapărat ocuparea întregii Estonii, ci crearea unei situații în care aliații NATO să fie puși în fața unei decizii rapide.

Un oficial estonian din domeniul informațiilor militare avertizează că perioada critică pentru consolidarea apărării statelor baltice ar putea fi următorii unu până la patru ani.

Estonia alocă peste 5% din PIB pentru apărare

Pregătirile militare vin pe fondul unei creșteri importante a bugetului apărării.

În 2026, Estonia alocă aproximativ 2,4 miliarde de euro, echivalentul a 5,4% din PIB, potrivit datelor citate de FT.

Noua strategie oficială a Estoniei prevede consolidarea apărării active și o creștere a capacității de descurajare.

Guvernul de la Tallinn consideră Rusia principala amenințare la adresa securității Estoniei și a securității euro-atlantice.

Estonia are o populație de aproximativ 1,3 milioane de oameni și o forță militară permanentă relativ redusă, dar dispune de un sistem extins de rezervă.

Marea Britanie va mai trimite efective în Estonia

Forțele sale pot fi completate rapid cu zeci de mii de rezerviști, iar planurile de mobilizare permit extinderea substanțială a efectivelor în cazul unei crize.

În paralel, Marea Britanie își va crește contingentul militar din Estonia de la aproximativ 800 la 1.200 de militari până în aprilie anul viitor.

Pentru Tallinn, însă, principala lecție a războiului din Ucraina este că apărarea nu poate începe după ce un adversar a ocupat deja teritoriu.

Noua doctrină estoniană urmărește să ducă lupta chiar de la frontieră și să folosească, încă din primele momente ale unui conflict, lovituri asupra țintelor militare aflate în profunzimea teritoriului advers.