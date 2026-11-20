Decizia ar urma să fie confirmată vineri, la reuniunea ambasadorilor statelor membre ale UE. Două surse diplomatice au declarat pentru Euronews că guvernul condus de Péter Magyar va renunța la obiecțiile privind deschiderea ultimelor două grupuri de capitole de negociere cu Ucraina. Informația vine după ce András Bíró-Nagy, secretar de stat pentru afaceri europene în guvernul ungar, a semnalat schimbarea de poziție în cadrul discuțiilor de la Bruxelles.

Schimbarea de la Budapesta, după plecarea lui Viktor Orbán

Ungaria a blocat în repetate rânduri avansarea negocierilor Ucrainei cu UE, invocând inclusiv situația minorității maghiare din vestul țării. Relațiile dintre cele două state au început să se îmbunătățească după ce Péter Magyar l-a înlăturat de la putere pe Viktor Orbán, încheind cei 16 ani de guvernare ai acestuia. Primele progrese au venit în iunie, când a fost deschis un grup de capitole de negociere. Un al doilea a urmat în iulie, iar alte două în octombrie.

Hungary lifted its block on the final two EU accession negotiation clusters for Ukraine and Moldova. Formal approval is pending, with all six clusters expected to open in December as Budapest’s new government avoids looking too soft on Kyiv. 👏👍 https://t.co/Hjfv7ejx32 — Charlie (@Acuteremod) November 19, 2026

Luna trecută, Kievul și Budapesta au ajuns la un acord privind drepturile minorității maghiare din Ucraina. Parlamentul ucrainean a adoptat ulterior modificările convenite. Pe 16 octombrie, Magyar și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au avut prima întâlnire bilaterală, în marja summitului european de la Bruxelles. Deși guvernul ungar era pregătit să permită continuarea negocierilor, aprobarea ultimelor două grupuri de capitole a fost amânată cu câteva săptămâni.

Republica Moldova poate avansa alături de Ucraina

Ridicarea veto-ului ar permite ambelor țări să înceapă negocieri în toate cele șase grupuri de capitole prevăzute în procesul de aderare. Ultimele două includ domenii sensibile, precum agricultura, mediul, transporturile și politica de coeziune. Pentru Republica Moldova, deblocarea este importantă deoarece negocierile sale au avansat în paralel cu cele ale Ucrainei, iar opoziția Budapestei a întârziat și parcursul Chișinăului. Deschiderea efectivă a capitolelor necesită însă parcurgerea procedurilor europene, inclusiv aprobarea pozițiilor comune și organizarea conferințelor interguvernamentale.

Agricultura, una dintre cele mai dificile negocieri pentru Ucraina

Chiar dacă blocajul politic este depășit, Kievul va avea de negociat condițiile de acces la piața europeană. Comisia Europeană a propus restricții speciale pentru anumite produse agricole ucrainene, după îngrijorările exprimate de state precum Polonia și Franța. Premierul ucrainean Sergii Koretskyi a declarat anterior pentru Euronews că Ucraina nu poate accepta excluderea permanentă a fermierilor săi de pe piața europeană. Eventualele restricții ar trebui să fie temporare și proporționale. Deschiderea tuturor capitolelor nu echivalează cu aderarea la UE. Ucraina și Republica Moldova trebuie să își alinieze legislația la normele europene. Statele membre ale UE pot bloca noi etape ale negocierilor.