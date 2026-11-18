Intitulat „RO-UE 20: România de încredere”, proiectul va fi lansat în ianuarie 2027 și se va desfășura pe parcursul întregului an. Inițiativa își propune să aducă la aceeași masă reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri, comunităților academice și culturale, tineri, români din diaspora și reprezentanți ai Republicii Moldova.

Potrivit prezentării proiectului, dezbaterile vor aborda teme precum democrația, statul de drept, educația, tehnologia, economia, apărarea și securitatea, infrastructura, cultura, mediul și urbanismul.

Întâlnirile vor avea loc la București și în mai multe orașe din țară, dar și în câteva dintre marile capitale ale Uniunii Europene și la Chișinău.

Inițiativa urmărește să genereze o reflecție asupra parcursului european al României și să contribuie la definirea unor priorități strategice pentru dezvoltarea și modernizarea țării în următorii ani.

„Anul 2027 oferă oportunitatea unei reflecții profunde a societății românești despre ce avem de făcut în continuare, despre «noul proiect european» al României ajunse la maturitatea apartenenței sale la Uniunea Europeană”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.