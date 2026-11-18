Mesajul a fost transmis în contextul unui eveniment organizat în Parlamentul European, dedicat aniversării a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la UE.
Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, șeful diplomației române a subliniat schimbarea de perspectivă pe care o consideră necesară în următoarele două decenii de apartenență la Uniunea Europeană.
„România a consolidat Europa, iar primii 20 de ani au fost despre convergență. Următorii 20 trebuie să fie despre leadership”, a transmis Dan Neculăescu.
Ministrul a evidențiat astfel necesitatea ca România să depășească etapa concentrată pe apropierea de standardele europene și să contribuie mai activ la direcțiile de dezvoltare ale Uniunii.
Dan Neculăescu a precizat că a participat la o dezbatere organizată în Parlamentul European, alături de președinta instituției, Roberta Metsola, și de fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.
La eveniment au fost prezenți și lideri politici implicați în procesul de integrare europeană de acum două decenii.
Reuniunea a fost organizată de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, și de chestorul instituției, Andrey Kovatchev, pentru a marca apropierea aniversării a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană.
Cele două state au devenit membre ale UE la 1 ianuarie 2007, urmând să împlinească două decenii de apartenență la blocul comunitar la începutul anului 2027.
În mesajul său, ministrul Afacerilor Externe a făcut o paralelă între momentul aderării și perspectiva aniversării din 2027.
„În 2007, România a intrat în Uniunea Europeană cu încredere în viitorul Europei. În 2027, marcăm două decenii de apartenență cu încredere în contribuția României la acest viitor”, a afirmat Dan Neculăescu.