USR și PNL au depus miercuri, în Camera Deputaților, moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Moțiunea, intitulată „Un pacient nu poate înghiți un tabel, un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic’”, vine după ce mai mulți oameni au declarat că unele medicamente destinate pacienților oncologici nu se află în stocul farmaciilor.

„Ministrul Rogobete este responsabil pentru modul deficitar în care a fost construit bugetul Sănătății pe 2026, din cauza căruia s-a ajuns, la începutul lunii octombrie, ca mai multe componente ale sistemului să fie în prag de blocaj. La rectificarea bugetară din 30 octombrie 2026, Alexandru Rogobete a anunțat alocarea a 8,3 miliarde de lei pentru Sănătate, cifră în spatele căreia se ascund însă restanțe de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale neplătite”, se arată în comunicatul de presă emis de USR.

Prin depunerea acestei moțiuni simple, USR și PNL solicită prezentarea unui calendar de finanțare și plată a restanțelor, defalcat pe perioade și case de asigurări de sănătate, precum și prezentarea unor măsuri prin care Guvernul va preveni acumularea unor noi întârzieri.

„Alexandru Rogobete nu trebuie să mai fie ministru al Sănătății. Cetățenii au nevoie de medicamente în farmacie, de servicii medicale de calitate și la timp, de spitale dotate și de cadre medicale suficiente”, se mai arată în comunicatul USR.

Reacția lui Rogobete

Luni, la scurt timp după ce PNL și USR anunțau că vor depune moțiunea simplă, Alexandru Rogobete a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, prin care și-a prezentat scuzele pentru pacienții oncologici.

„Nu am susținut niciodată că avem de toate și că toate problemele din sistemul de sănătate sunt rezolvate. Am vorbit deschis despre disfuncționalități, iar responsabilitatea mea este să iau măsuri pentru rezolvarea lor. În această situație, pacienții au nevoie de răspunsuri clare și de soluții concrete”, a scris ministrul, în postarea sa de pe Facebook.

Luni seara, Rogobete a venit cu un nou mesaj pe rețelele sociale, prin care a lansat critici la adresa celor aflați în Opoziție.

„În timp ce unii politicieni din opoziție simt mai nou nevoia să se urce pe suferința pacienților, semn că au prea mult timp liber, și confundă o problemă reală care trebuie rezolvată cu o ocazie de a face spectacol politic, eu am o rugăminte și un îndemn pentru toți pacienții care au întâmpinat dificultăți în găsirea medicamentului Lyrica, și care, deși nu este dispărut de pe piață, nu este distribuit omogen. Vă rog să-mi scrieți și să-mi semnalați toate situațiile în care nu ați reușit să găsiți acest medicament sau variantele sale generice care conțin pregabalină”, a spus ministrul.

Dezbaterea moțiunii simple va avea loc miercuri, 25 noiembrie, la ora 10:00.