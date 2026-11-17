„Mai puține drumuri la spital pentru pacienții cu scleroză multiplă! Simplificăm accesul la tratament și extindem posibilitatea eliberării medicamentelor prin farmaciile comunitare”, a transmis Rogobete, marți, pe Facebook.

Potrivit ministrului, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au pregătit o modificare prin care accesul pacienților cu scleroză multiplă la tratament ar urma să fie simplificat.

„Începând cu 1 ianuarie 2027, propunem ca medicamentele administrate oral, intramuscular sau subcutanat să poată fi eliberate și prin farmaciile comunitare aflate în contract cu CNAS. Concret, pacienții nu vor mai fi obligați să se deplaseze exclusiv la farmaciile spitalelor pentru a-și ridica aceste tratamente”, a transmis Rogobete.

Medicamentele vor putea fi eliberate din farmaciile cu circuit deschis atunci când medicul curant stabilește că tratamentul poate fi administrat la domiciliu, de către pacient sau aparținători.

Tratamentele intravenoase rămân în unitățile sanitare

Ministrul Sănătății precizează că tratamentele care necesită administrare intravenoasă vor continua să fie asigurate prin unitățile sanitare autorizate.

Schimbarea ar urma să însemne mai puține deplasări la spital, acces mai simplu la medicamente și o continuitate mai bună a tratamentului, precum și reducerea presiunii administrative asupra pacienților și familiilor acestora.

„Știu că pentru un pacient cu scleroză multiplă fiecare deplasare inutilă poate însemna un efort suplimentar. Tocmai de aceea, sistemul trebuie să se adapteze nevoilor pacientului, nu pacientul să fie obligat să se adapteze birocrației din sistem”, a transmis Alexandru Rogobete.