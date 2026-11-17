„Știți câte persoane s-au înscris pentru un a ocupa un loc în Consiliul de Administrație al unei companii muncipale? Vă spun eu: 103!!! Am promis depolitizarea și profesionalizarea companiilor municipale (acelea care au contracte de delegare de serviicii publice și nu pot fi desființate)”, a transmis Primarul general Ciprian Ciucu, marți, pe Facebook.

Acesta a precizat că procesul a fost transparent, pe baze competitive, dar și că aceste concursuri s-au desfășurat în colaborare cu Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Acesta a precizat că, în cadrul concursurilor pentru posturi în concursurile pentru Consiliile de Administrație s-au înscris: 103 persoane pentru compania Parking, 79 de persoane pentru Energetica Servicii, 71 de persoane pentru Trust Clădiri Metropolitane, 58 de persoane pentru Ecoigienizare, iar 54 de persoane pentru Ciclop.

„Le cer membrilor comisiilor de organizare să țină concursuri corecte, să nu «răspundă la telefoane» și să nu accepte influențe politice! Să îi aleagă pe cei mai buni candidați! Că dacă pleacă urechea, o fac «pe barba lor»”, a transmis Ciprian Ciucu.

Concursurile pentru admitere a membrilor în Consiliul de Administrație al Companiilor Publice se realizează odată la 4 ani. Demersurile pentru concursuri au început încă de la sfârșitul lunii iulie.