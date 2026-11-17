Medicamentul este destinat pacienților adulți cu adenocarcinom pancreatic metastatic care au urmat cel puțin un tratament sistemic anterior, transmite CE.

Potrivit datelor prezentate de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), un studiu clinic de fază a treia, la care au participat 500 de pacienți, a arătat că supraviețuirea mediană a fost de 12,4 luni în cazul celor tratați cu Rasonque, comparativ cu 6,7 luni pentru pacienții care au primit chimioterapie.

De asemenea, perioada mediană în care boala nu a progresat a fost de 7,2 luni pentru pacienții care au primit noul tratament, față de 3,6 luni în grupul tratat cu chimioterapie.

Rasonque conține substanța activă daraxonrasib, care acționează asupra proteinelor RAS, implicate în dezvoltarea și supraviețuirea celulelor. Mecanismul prin care acționează distruge celulele canceroase și încetinește creșterea cancerului.

Cele mai frecvente reacții adverse raportate în studii au fost diareea, erupțiile cutanate, inflamația mucoasei bucale, greața și vărsăturile.

Autorizarea Comisiei Europene vine după recomandarea pozitivă a Comitetului pentru medicamente de uz uman din cadrul EMA, în urma unei proceduri accelerate de evaluare.